Не жизнь, а сказка: почему все больше людей выбирают Новую Самару?

Уже почти год в Новой Самаре живет семья необычных красных слонов. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Красные слоны и белые медведи

Новая Самара – это удивительный микрорайон. Здесь реальность встречается с фантазией. Просто выйдя на улицу можно стать героем необычной истории. Где еще можно сфотографироваться или даже прокатиться на красном слоне? Да что там говорить, где вы вообще видели красных слонов? А в Новой Самаре они, на радость детям и взрослым, живут уже почти год. Недавноздесь поселилось еще одно необычное семейство: три белых медведя – мама и два малыша. Они стали частью волшебного настроения современного и комфортного микрорайона. А еще здесь есть аллея разноцветных зонтиков – кажется, сейчас их закружит и унесет в небо ласковый ветер. А еще есть самая настоящая «Сказка». Кулинария и кондитерская давно полюбилась всем, от мала до велика.

В этом году в новостройке установили фигуры трех медведей — мамы и двух малышей. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Скатерть-самобранка

Вкусное местечко расположено в самом центре Новой Самары. Здесь можно быстро перекусить, выпить чаю или кофе. А из большого окна открывается панорамный вид на велодорожку – родители наслаждаются выпечкой, а дети катаются на велосипедах, роликах и самокатах ни на секунду не пропадая из поля зрения мам и пап.

- В Новой Самаре мы уже работаем третий год – мы здесь открылись одни из первых. Сначала к нам строители приходили – у нас и первые блюда есть, и вторые, и пироги. А теперь мы работаем для новоселов,- рассказывает продавец Анжела Куземина.

В центре микрорайона три года назад появилась настоящая «Сказка». Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Сказка» открылась в Красноглинском районе три десятилетия назад. Радушная хозяйка кулинарии в Новой Самаре Анжела как будто сошла со страниц книги с русскими народными сказками – расстелила скатерть-самобранку и готова угостить усталых богатырей, прекрасных королевен и добрых Иванушек.

- Я про «Сказку» знаю все! - уверяет Анжела. - Нашу выпечку знает вся Самара. Наши пироги возят и в Турцию, и в Москву, и в Краснодар – покупатели рассказывают, что знакомые специально заказывают. Здесь все вкусное. Вот абсолютно все. Гляньте на меня!

Сказочные пироги пользуются спросом не только за пределами города, но и в самой Новой Самаре. От покупателей отбоя нет. Многие из них становятся постоянными клиентами – ведь к хорошему быстро привыкаешь.

Особенно кулинарию и кондитерскую любят дети — они знают толк в пирожных Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

-У нас более 600 наименований продукции.Все самое свежее: готовим каждый по заявкам наших жителей. Все без консервантов, это настоящая домашняя продукция, - продолжает продавец.

Все лучшее - детям

Особенно любят кулинарию мальчишки и девчонки. Это и понятно, ведь они знают толк в сказках. Вкуснейшие пирожные и меренги разбирают мгновенно. Взрослые тоже находят для себя что-то по вкусу.

- Мы здесь очень часто бываем, раз в неделю – это точно. Покупаем курники, и салаты, которые очень любит моя дочь, сосиски в тесте. Здесь всегда свежая выпечка, а продавцы всегда посоветуют, что особенно удалось сегодня, что повкуснее и посвежее. Часто заказываем тут пироги. И, что немаловажно, цена приемлемая, - делится впечатлениями постоянная покупательница Елена.

От покупателей в «Сказке» отбоя нет. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Просторная, уютная квартира – это, конечно, прекрасно, но далеко не все. В микрорайоне есть все для счастливой и по-настоящему сказочной жизни: детские и спортивные площадки, ледовый дворец, фитнес-центр. Малыши ходят в современный детский сад. 1 сентября первый звонок прозвенит в новой большой школе – этого события с нетерпением ждут и дети, и взрослые.В Новой Самаре жить удобно и приятно. Приезжайте в гости – сказка ждет вас.