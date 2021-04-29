Все нужное под рукой: самарцы рассказали, какие сервисы помогают упростить жизнь и сберечь время

Онлайн кинотеатры стали очень популярны в пандемию Фото: Shutterstock

Дни между майскими праздниками в этом году, как и в прошлом, объявлены нерабочими. Причина тому коронавирус. Однако, некоторые службы работают без перерыва даже в период самых жестких ограничений. Речь идет не только о медиках, специалистах сферы обслуживания, но и об онлайн-сервисах. Еще год назад про многие из них мы даже не слышали, а теперь они стали буквально незаменимыми. В преддверии больших выходных «Комсомольская правда» уточнила у своих читателей в социальной сети «ВКонтакте», с какими сервисами, ставшими популярными в пандемию, они не готовы расстаться даже в праздники, что до сих пор помогает им экономить средства, силы и время.

Продукты на дом

На первом месте в голосовании оказалась доставка продуктов и готовых блюд на дом. Эту услугу отметили 42 % участника опроса.

- Доставкой продуктов мы стали пользоваться в период карантина, чтобы лишний раз не ходить в магазин. Оказалось, что это настолько удобно, что и сейчас предпочитаем покупать еду только так. Плюсов достаточно. Во-первых, перед тобой список покупок, а это значит, схватить что-то спонтанно с полки не получится. Экономия денег. Во-вторых, пока твой заказ собирается и доставляется, ты можешь заниматься своими делами, работой. И снова экономия, но теперь времени, - рассказывает программист Василий Васин.

На заметку:

- Заказывая продукты в Сбермаркете, всегда ищу в интернете промокод. Так можно получить хорошую скиду. Крупные супермаркеты, вроде Ашана, уже сами разработали приложения по доставке продуктов, иногда заказывать у них выгоднее. Сервис «Самокат», который недавно появился в Самаре, подкупил продуктами собственного бренда, - делится секретами Василий.

Заказывать продукты можно не отрываясь от работы

Довезут и передадут

На втором месте рейтинга оказались предложения по грузовой и курьерской доставке с помощью такси. За них проголосовали почти 22 % участников опроса.

- В последнее время мне здорово облегчили жизнь сервисы заказа такси. Особенно помогли в период пандемии, когда очень хотелось сдать вторсырье, а сделать это можно было только в стационарном пункте. Вызываешь такси и быстро доезжаешь со всеми своими пакетами и баулами, - рассказывает эко-волонтер акции «Вторсырье на благотворительность» Ольга Новикова. - Еще нам, как эко-организации, оказалось очень удобно заказывать грузовое такси, чтобы отправить уже собранное вторсырье на переработку. Здорово, что это можно сделать моментально, в мобильном приложении. Сразу вводишь сумму оплаты.

Акция «Вторсырье на благотворительность» проходит в Самаре раз в месяц. Ольга вместе с единомышленниками принимает у горожан стекло, пластик, бумагу и ткани. Все это отправляют на переработку, вещи получают вторую жизнь. Вырученные средства идут на благотворительные цели.

На заметку:

- Вызывая такси, проверьте, может быть указать соседний дом будет значительно дешевле, а пройти нужно всего 50 метров. Если вы несколько раз в приложении указали нужную вам точку, робот может подумать, что в этом районе повышенный спрос. Тогда цена будет больше. Подождите 15-20 минут или попробуйте вызвать машину, немного изменив адрес. Кстати, до шести утра цены на такси меньше, - отмечает Ольга.

эко-волонтер акции «Вторсырье на благотворительность» Фото: Мария Трекина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Учиться всегда и везде

Аналогичный результат в опросе КП - 22 % - получили образовательные платформы. Активно развивающиеся в период пандемии, они сделали обучение доступным почти по всем направлениям. Теперь в любом уголке страны, где есть стабильный интернет, можно слушать лекции столичных и зарубежных профессоров, экспертов, лекторов и пр. Многие образовательные проекты реализуются через платформы для онлайн-конференций.

- На мой взгляд, самая удобная из таких платформ Zoom. У нас все занятия проходили именно через нее. Все доступно: загрузка презентации, демонстрация экрана, - рассказывает студентка третьего курса кафедры теории и истории журналистики Татьяна Ильичева. - Также через Zoom у нас проходил «Мобильный журфак» - это серия лекций на актуальные темы медиасферы и медиаобразования, которые проводили преподаватели журналистики со всей страны. В общей сложности лекции шли 5 часов, а представляете, сколько там было слушателей? И платформа выдержала.

На заметку:

- Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, найдите в Zoom функцию «начинать конференцию с выключенной камерой и звуком», - улыбается Татьяна.

Для Татьяны Zoom стал важным инструментом учебы Фото: с личной страницы ВКонтакте

Все в одном пакете

Во время пандемии произошло и переосмысление самого доступа к сети интернет. Согласно данным исследовательской компании Mediascope, в мае-июле 2020 интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек или 78 % населения страны старше 12 лет. Чаще всего для этого люди использовали смартфоны - ими пользуются 67 % россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51 % населения, планшетов - 17 %, Смарт ТВ - 15 %. Увеличилось и время пребывания в интернете, причем во всех возрастных группах. Как итог выросли требования к скорости и качеству как мобильного, так и домашнего интернета. Это подтверждают 14% участников нашего опроса, отметив, что важность интернета значительно возросла. Люди начали по – другому смотреть на услугу, которая дает им чувство комфорта. Ведь при наличии дома стабильного интернета вам доступно множество возможностей: работать и учится удаленно, быть в курсе последних киноновинок, слушать любимые треки, найти нужную книгу, не выходя из дома, быть на связи с людьми, с которыми мы не могли быть рядом. Ну а если скорости недостаточно или вообще на линии частые перебои - для многих это стресс. Еще одна интересная тенденция - ведущие компании стали предлагать дополнительные услуги: интерактивное телевидение, мобильную связь, мобильный интернет. Объединение услуг в один пакет стало для самарцев удобным и логичным решением.

- МегаФоном я пользуюсь уже более 10 лет. Это оператор всей моей семьи. Тарифные планы удобные, связь хорошая. И когда я узнала, что МегаФон теперь еще и провайдер домашнего интернета и интерактивного телевидения, очень обрадовалась, - поделилась своим опытом молодая учительница русского языка и литературы София Евсеева, которая в свободное от работы время занимается фотографией. - Я объединила мобильную связь, домашний и мобильный интернет, а также интерактивное телевидение в один тариф. Теперь и друзья фото вовремя получат, и ученики точно будут слышать каждое мое слово, а любимое телешоу могу посмотреть в удобное для меня время.

На заметку:

- Главное преимущество таких предложений - единый личный кабинет клиента и выгодные условия. За все услуги я плачу сразу, точно не забуду что-то оплатить. Это экономит мои силы и время. Вдобавок, собранные в единый тариф услуги, оказлись более выгодными, чем покупка отдельно у разных провайдеров. Подключение тоже проходит быстро. В оговоренный день, технические специалисты настроили все оборудование», - говорит София.

Семья Софии Евсеевой уже 10 лет - абоненты компании МегаФон Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Спорт онлайн – не для самарцев

На последнем месте в голосовании - менее одного процента - оказались онлайн-сервисы для занятий спортом. Вероятно, жители Самары предпочитают все же тренироваться на свежем воздухе или в уютных спортзалах.

- Одним из наиболее популярных видов спорта в Самаре - бег. Для этого не нужны онлайн-сервисы. Даже в период ограничений люди выходили на набережную Волги, чтобы побегать. Кроме того, в нашем городе есть хорошие спортивные площадки под открытым небом, они были очень популярны, пока были закрыты спортзалы, - отмечает специалист по движению, тренер-эксперт Эльвира Кагирова. - Что касается занятий онлайн, то мои клиенты отмечали, что такие тренировки менее эффективные. Заниматься дома одному куда сложнее. Во-первых, далеко не у всех квадратные метры позволяют провести полноценную тренировку. Во-вторых, мало у кого есть необходимое спортивное оборудование. В-третьих, далеко не все готовы заниматься без тренера, ведь неверное выполнение некоторых упражнений может принести больше вреда, чем пользы. Как правило дома, в отличие от спортзала, нет больших зеркал и человеку сложнее контролировать правильное выполнения упражнений, а через видеосвязь тренер не всегда может помочь.

На заметку:

Летом на набережной реки Волга часто проходят бесплатные занятия по танцам и йоге. Такие тренировки могут помочь поддержать спортивную форму и сэкономить деньги.

Эльвира Кагирова приглашает на тренировки в фитнес-клуб "Гора" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Справка КП:

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