Перекрытие дорог в Самаре на 1 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Только трамваи 1 мая будут ходить как ни в чем не бывало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Праздничного шествия не будет, но перекрытие дорог в Самаре на 1 мая 2021 года в областном центре все равно повлияет на движение транспорта. Городская администрация не стала лишать самарцев праздника и запланировала мероприятия. Какие - пока неизвестно. Но, судя по масштабам перекрытия дорог, пройдут они с размахом.

Так, например, движение по улице Молодогвардейской будет ограничено на участке от Полевой до Вилоновской, а по улице Куйбышева - от Венцека до Вилоновской. Перекрыты в районе площади Куйбышева и площади Славы окажутся большинство перпендикулярных Волге улиц - Маяковского, Ульяновская, Вилоновская, Красноармейская, Шостаковича и даже небольшой участок ул. Льва Толстого. Ограничения будут действовать с 8:30 до 14:00 и не распространятся на машины спецтехники и автомобили со спецпропусками ГИБДД.

Схема перекрытия движения в центре Самары 1 мая 2021. ФОТО: Администрация Самары

Хотя о запланированных мероприятиях пока не известно почти ничего, легко заметить, что схема перекрытия улиц примерно соответствует маршрутам движения первомайского шествия в прошлые годы. Автомобилистам следует учесть, что ограничения на остановку и стоянку машин на указанных участках начнут действовать уже в 18:00 30 апреля.

1 мая автобусы №№24, 92, 232 будут объезжать перекрытые улицы по Галактионовской и Льва Толстого. Также маршруты под номерами 24, 37, 47, 61, 92, 94, 247, 261, 295, 297 пройдут через Венцека, Фрунзе и Льва Толстого. Троллейбус №16 ходить перестанет вовсе, а конечная №6 “переедет” на площадь Революции. Зато не предвидится изменений в схемах движения трамваев.

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