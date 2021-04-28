График работы детских садов, школ и вузов на майские праздники в Самаре: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Дети в большинстве своем получили еще одни полноценные каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны графики работы детских садов, школ и вузов на майские в Самаре с 1 по 10 мая 2021. Длинные праздники стали сюрпризом для многих граждан страны, и учебные заведения не сразу смогли сориентироваться, в каком режиме им надлежит работать с 4 по 7 мая включительно.

В детских садах Самарской области, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, будут сформированы дежурные группы. В них смогу оставить детей родители, которые заняты на производствах непрерывного цикла или вынуждены работать в силу других обстоятельств. В частных детских садах, по информации журналиста КП-Самара, поручение губернатора считают необязательным для исполнения.

Общеобразовательные школы уйдут на внезапные каникулы с 1 по 10 мая. Однако есть оговорка: в период с 4 по 7-е старшеклассники смогут продолжить подготовку к экзаменам, а учителя — проводить консультационные занятия. Об этом сообщил Департамент образования Самары.

Высшим учебные заведениям Самары оказалось сложнее прочих внести корректировки в учебный процесс. По состоянию на 28 апреля единого понимания о том, в каком порядке обучать студентов с 4 по 7 мая, пока нет. Лишь часть вузов, среди которых ПГУТИ и СамГМУ, успешно перенесли занятия всех типов на послепраздничный период. Возможно, для некоторых студентов дни будут выходными лишь формально, а по факту у них будут примерно те же условия обучения, что у старшеклассников.

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