Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Самаре

Даже если ограничения будут введены, вряд ли они расстроят значительное количество горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреля сатирическому ресурсу “Панорама” удалось переполошить всю Россию фейковой новостью о введении запрета на продажу алкоголя на майские праздники 2021. Роспотребнадзор эту информацию оперативно опроверг. Однако идею запрета продолжают горячо обсуждать, поскольку региональные власти действительно имеют право вводить подобные ограничения. Более того, Самара им пользовалась не раз. Например, в 2019 алкоголь нельзя было купить 1 мая с 8:00 до 17:30 в центре города, и в день Парада Победы район вокруг площади Куйбышева также поощрял трезвость.

Логично предположить, что спиртное снова запретят продавать в Самаре 1 мая 2021, в часы наибольшей уличной активности. Ведь несмотря на отмену первомайского шествия, центральные площади Самары все равно соберут немало горожан. Ради запланированных на Праздник весны и труда мероприятий даже перекроют несколько улиц, а также пустят в объезд пассажирский транспорт. Так почему бы не приостановить работу нескольких магазинов?

Нет в этом году особых причин ограничивать продажу алкоголя из-за парада, поскольку количество участников этого мероприятия строго лимитировано. Тем не менее, запретить продавать спиртное могут на время праздничного фейерверка, традиционно превращающегося в массовые гуляния на набережной.

Таким образом самарцам все-таки следует быть готовыми к тому, что разжиться горячительными напитками в дни праздников может быть непросто. Но только в определенные часы, и только в центре города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог в Самаре на 1 мая 2021: список, схема перекрытия во время майских праздников

Улицы в центре перекроют, хотя демонстрации не будет (подробности)