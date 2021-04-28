"Боюсь встретить в Самаре мать": перед мальчиком, который писал президенту, встала проблема продолжения учебы

В новом доме Рома обрел любящую семью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Редакция «КП-Самара» продолжает следить за судьбой Ромы Денисова – подростка, который обратился на прямую линию с Владимиром Путиным с одной-единственной просьбой – не отдавать его родной матери, отсидевшей пять лет в колонии за наркотики. Вместо этого мальчик попросил оставить его в приемной семье, где он нашел любовь и заботу. Благодаря поддержке активистов ОНФ Роме удалось отстоять свою позицию в суде, и биологическая мать была лишена родительских прав. После почти года постоянной нервотрепки семья наконец-то выдохнула. Сейчас мальчик живет с приемной мамой и двумя названными братьями и вспоминает те страшные дни как страшный сон. Но выяснилось, что отзвуки той истории до сих пор создают Роме помехи.

«Не хочу с вами расставаться»

В этом году Рома заканчивает девятый класс, и как перед любым выпускником, перед ним встает вопрос дальнейшего продолжения учебы.

- Рома любит и понимает математику, и мечтает учиться на экономической специальности, - рассказала журналисту «КП-Самара» его приемная мама Светлана Коновалова. – Однако в Бузулукском колледже, куда мы думали поступать, такую специальность можно получить только платно. А в этом случае мы не только будем вынуждены искать средства на оплату обучения, но и лишимся социальных выплат из бюджета.

Казалось бы, можно попытаться поступить в одно из учебных заведений Самары. Но Рома категорически заявил, что этот вариант подходит кому угодно, только не ему.

- Он не хочет ехать в Самару из-за биологической матери, - поделилась Светлана Коновалова. – Не хочет даже допустить возможность встречи с ней или отчимом. После суда она ни разу не выходила с нами на связь, Рома расслабился и наконец-то вздохнул спокойно. Даже не захотел ехать в лагерь в Крым, хотя ему предлагали. Заявил – мол, я только-только окончательно обрел семью и не хочу с вами расставаться. Конечно, мы будем искать выходы и варианты, чтобы Рома получил образование, и не бросим его на произвол судьбы. Но действительно жаль, если из-за этого он не сможет поступить на ту специальность, о которой мечтает.

Выплаты не для всех

В министерстве социально-демографической политики Самарской области журналисту «КП-Самара» подтвердили – действительно, если Рома поступит в колледж на коммерческой основе, то он лишится права на часть положенных ему выплат.

- После того, как ребенок, оставшийся без попечения родителей, заканчивает обучение в школе, ему положена единоразовая выплата в размере пяти тысяч рублей, - пояснили в ведомстве. – Никаких ограничений по выбору образовательного учреждения для дальнейшей учебы нет, можно поехать и в другой регион. Более того, по закону дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право дважды поучить бесплатное образование в среднеспециальных учебных заведениях, а также имеют льготы на поступление, но только на те специальности, где есть бюджетные места. Во время обучения до достижения 18-летнего возраста сохраняется выплата на содержание ребенка. Однако ее теперь получает не приемный родитель, а сам ребенок по месту обучения, и размер такой выплаты может быть разным, ее устанавливает образовательное учреждение. Выплату из бюджета региона в размере 8334 рубля Рома действительно получать перестанет. В случае же, если он будет учиться на коммерческой основе, выплата от колледжа ему также будет не положена.

Единственная выплата из бюджета, которую может сохранить семья на Рому – это 4091 рубль, которые получает Светлана Коновалова как «зарплату» в качестве приемной матери.

- Для этого нужно будет получить в отделе опеки разрешение на раздельное проживание с приемным ребенком, - пояснили в министерстве.

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