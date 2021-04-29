"Комбинезончик не подвел": В Самаре наградили отличников «Тотального диктанта» - 2021

Лучшие участники получили подарки

Отличники «Тотального диктанта» - 2021 получили заслуженные награды. Самые грамотные самарцы, легко преодолевшие все пунктуационные ловушки, которые щедро раскидал по своему тексту Дмитрий Глуховский, собрались в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара». В этом году издание стало главным партнером акции в регионе. В нашем городе нашлось 28 самых грамотных участников диктанта на русском языке и 8 лучших знатоков английского языка - всех отличников пригласили на награждение. Всего же диктант в этом году в Самаре писали более четырех сотен участников – конечно, меньше, чем до пандемии, например в 2019 году, поскольку акция проходила в условиях, когда действуют ограничения.

Сертификаты отличников займут важное место в копилке домашних наград

- Мы очень рады, что в этом году диктант снова прошел в очном формате. Для участников это мероприятие стало настоящим праздником. Нам было приятно видеть настоящих энтузиастов, которые сразу начали записываться на офлайн-площадки. А в Самарском университете к акции присоединились студенты сводного отряда «Крылья». Также в этом году диктант можно было написать и онлайн - работы также сдавались на проверку. А нововведением стал диктант на английском языке – свои знания здесь проверили 59 человек. - рассказывает координатор «Тотального диктанта» в Самаре, доцент кафедры социальных систем и права Самарского университета Елена Бондарчук.

В этом году диктант прошел и на английском языке

Получить «пятерку» на «Тотальном диктанте» - это гораздо круче, чем в школе. На уроке проверяют, как ученик запомнил конкретные правила, а здесь речь идет скорее об общей грамотности. Каждый год авторы текстов подбрасывают участникам все новые поводы для размышления. Можно ли проверить безударную гласную в «комбинезончике»? А откуда слово вообще взялось? Если «Докторская» в кавычках – то это работа или колбаса? В этом году самарцам орфографических вызовов досталось немного, а вот с запятыми и прочими знаками препинания пришлось разбираться серьезно. Автор текста этого года писатель Дмитрий Глуховский (именно из-под его пера вышли романы «Метро», «Текст», а также сценарий для фильма «Топи») не щадил поклонников лаконичных фраз. Некоторые предложения в его рассказе были в 4-5 строчки. А внутри – простор для расстановки и двоеточий, и тире, и точек с запятой. А ведь еще и сам текст хочется послушать, в каждой части – своя история, своя интрига.

Участников порадовали сладкими подарками

Юлия Якомаскина на диктант пришла с дочкой Юлей, ей всего 11 лет.

- Мы писали и английский, и русский варианты диктантов. Я сама по образованию филолог, дочка учится в профильном английском классе. Меня поразило, как в тексте она расставила правильно даже те знаки препинания, которые они пока еще не проходили. Я спрашиваю, почему ты поставила здесь двоеточие? Она говорит: «Интуиция!». И это дорогого стоит.

Самая юная участница конкурса

Всем отличникам диктанта в этом году достались сладкие подарки от Самарского университета, сертификаты, которые можно с гордостью повесить в рамочке на стену и интересные книги из коллекций ИД «Комсомольская правда». Но самое главное - это уверенность в своих знаниях родного русского языка.

- Я сама участвую в «Тотальном диктанте» уже не первый год, и я была очень рада, когда акция вернулась в офлайн-формат. Для меня это мероприятие – возможность встретиться с друзьями, проверить свои знания, услышать интересный текст и потом обсудить его с людьми, также увлеченными этой темой. И я рада, что в Самаре интерес к акции не падает. Уверена, что в следующем году, когда мы справимся с болезнями, Самара обязательно станет столицей «Тотального диктанта», - поделилась своим мнением редактор «Комсомольской правды – Самара» Ольга Афанасьева.

Напомним, что на сайте можно посмотреть разбор всех частей текста и пройти подготовительные курсы, освежив знание правил русского языка.

Фото: предоставлены организаторами "Тотального диктанта"