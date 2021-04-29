Из-за праздников пенсию в мае можно будет получить раньше обычного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий в мае 2021 в Самарской области был скорректирован в связи с праздничными днями. Об этом сообщил 28 апреля сайт Пенсионного фонда РФ. Обычно в Самарской области период выплат начинается 5 числа и продолжается до 25-го. Однако при доставке Почтой России день доставки определяет почта.

С поправкой на праздники, в мае 2021 года в Самарской области пенсию начнут выдавать раньше.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница» уже 3 мая произведут выплаты за 5 и 9 число; 5 мая — за 6, 8 и частично 11 число; 7 мая — за 7, 8 и остатки 11 числа. При режиме работы «вторник, четверг, суббота» 4 мая будут выдавать за 5 и частично 10 число; 6 мая — за 6 и 9 число; 7 мая — за 8 и остатки 10 числа.

В городских и сельских почтовых отделениях с пятидневным режимом уже 6-го можно будет получить пенсии за 9-е, 7 мая — за 10-е, 8 мая — остатки за 9-е и 10-е. В остальном выдача будет проходить в обычном порядке.

В укрупненных доставочных участках Самарской области выдачу пенсий за 9-е произведут 5 и 6 мая, а за 10-е — 7 и 8 мая.

С 11 числа режим выплаты социальных выплат вновь станет обычным.

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