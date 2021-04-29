Погода в Самаре на 9 мая 2021 года: дождь и ветер могут помешать фейерверку

Точный прогноз появится в ближайшие дни, но пока синоптики обещают пасмурное 9 мая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Парад Победы сможет увидеть ограниченное число специально приглашенных зрителей, тем не менее вопрос прогноза погоды в Самаре на 9 мая 2021 года горожан волнует. Как минимум от него зависит, насколько зрелищным будет вечерний праздничный фейерверк, и состоится ли он вообще. Точные данные появятся ближе к событию. Однако уже сейчас синоптики говорят, что в День Победы с высокой степенью вероятности может пойти дождь. Об этом свидетельствует двухнедельный прогноз сервиса Gismeteo. В свою очередь «Яндекс. Погода» считает, что погода на 9 мая в Самаре будет пасмурной, но осадков не будет.

Оба прогноза солидарны в том, что День Победы выдастся умеренно теплым: днем столбик термометра не поднимется выше отметки 18 градусов. Кроме того Gismeteo предупреждает, что атмосферное давление 9 мая начнет падать, и на следующий день ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/c. Таким образом действительно есть основания волноваться о том, состоится ли праздничный фейерверк в Самаре, и приятно ли будет горожанам за ним наблюдать.

Материал о погоде 9 мая 2021 года будет обновляться по мере поступления более актуальной информации.

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