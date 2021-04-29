Эластометрия печени в Самаре: в каком случае провидится и может ли заменить УЗИ и биопсию

Клинический Госпиталь ИДК в Самаре
Эластометрия печени – передовой метод, используемый для оценки фиброза печени, основанный на количественном измерении ее жесткости. Как отмечают медики, этот вариант более точный, чем ультразвуковое фибросканирование, и результаты соответствуют данным биопсии печени. Теперь данный вариант диагностики доступен и для самарцев. Возможность воспользоваться новой услугой с недавнего времени появилась у пациентов Клинического госпиталя ИДК.
- Эластометрия позволяет количественно оценить степень повреждения печени в момент постановки диагноза, оценить прогноз заболевания, проследить динамику ХДЗП (прогресс гепатита и переход в цирроз). А также оценить эффективность этиотропного и антифибротического лечения, избежать ненужных биопсий печени. Проведение эластометрии возможно и у пациентов, имеющих особенности в строении грудной клетки, избыточную массу тела, асцит, во время беременности, - отметили в Клиническом Госпитале ИДК.
Новая услуга считается безопасной процедурой, не требующей предварительного обследования. Обследование данным методом занимает около 30 минут. Результаты выдаются пациенту сразу после процедуры. Стоимость процедуры ниже, чем биопсия.
- Противопоказаний практически нет, но проведение эластометрии нежелательно при высоких цифрах трансаминаз. Исследование проводится натощак и считается комфортным для пациента, - отмечают специалисты Клинического госпиталя ИДК.
Эластометрия печени позволяет:
- количественно оценить степень повреждения печени в момент постановки диагноза;
- оценить прогноз заболевания;
- проследить динамику ХДЗП (прогресс гепатита и переход в цирроз);
- оценить эффективность этиотропного и антифибротического лечения;
- избежать ненужных биопсий печени;
Чем отличается от биопсии
В отличии от биопсии, эластометрия печени менее дискомфортна для пациента, не требует предварительного обследования и нахождения пациента в стационаре. Это процедура дешевле биопсия и весь процесс занимает не белее 30 минут, а тому же эластометрия печени может проводится пациенту неоднократно, это важно при диспансерном наблюдении и контроле эффективности терапии.
Конкретно
Пройти эластометрию печени можно в Клинический Госпиталь ИДК
Адреса:
Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)
Клиники:
г. Самара, ул. Энтузиастов, 29
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11
Телефон: 8 (846) 379 06 09
Инстаграм: @mcidk