Эластометрия печени в Самаре: в каком случае провидится и может ли заменить УЗИ и биопсию

Клинический Госпиталь ИДК в Самаре

Эластометрия печени – передовой метод, используемый для оценки фиброза печени, основанный на количественном измерении ее жесткости. Как отмечают медики, этот вариант более точный, чем ультразвуковое фибросканирование, и результаты соответствуют данным биопсии печени. Теперь данный вариант диагностики доступен и для самарцев. Возможность воспользоваться новой услугой с недавнего времени появилась у пациентов Клинического госпиталя ИДК.

- Эластометрия позволяет количественно оценить степень повреждения печени в момент постановки диагноза, оценить прогноз заболевания, проследить динамику ХДЗП (прогресс гепатита и переход в цирроз). А также оценить эффективность этиотропного и антифибротического лечения, избежать ненужных биопсий печени. Проведение эластометрии возможно и у пациентов, имеющих особенности в строении грудной клетки, избыточную массу тела, асцит, во время беременности, - отметили в Клиническом Госпитале ИДК.

Новая услуга считается безопасной процедурой, не требующей предварительного обследования. Обследование данным методом занимает около 30 минут. Результаты выдаются пациенту сразу после процедуры. Стоимость процедуры ниже, чем биопсия.

- Противопоказаний практически нет, но проведение эластометрии нежелательно при высоких цифрах трансаминаз. Исследование проводится натощак и считается комфортным для пациента, - отмечают специалисты Клинического госпиталя ИДК.

Эластометрия печени позволяет:

- количественно оценить степень повреждения печени в момент постановки диагноза;

- оценить прогноз заболевания;

- проследить динамику ХДЗП (прогресс гепатита и переход в цирроз);

- оценить эффективность этиотропного и антифибротического лечения;

- избежать ненужных биопсий печени;

Чем отличается от биопсии

В отличии от биопсии, эластометрия печени менее дискомфортна для пациента, не требует предварительного обследования и нахождения пациента в стационаре. Это процедура дешевле биопсия и весь процесс занимает не белее 30 минут, а тому же эластометрия печени может проводится пациенту неоднократно, это важно при диспансерном наблюдении и контроле эффективности терапии.

Конкретно

Пройти эластометрию печени можно в Клинический Госпиталь ИДК

Адреса:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73

г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11

Телефон: 8 (846) 379 06 09

samara.mamadeti.ru

Инстаграм: @mcidk