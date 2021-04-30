Понимание правил - ключ к успеху

Сызранцы демонстрируют высокую личную ответственность в вопросах безопасности на производстве. Фото: АО «СНПЗ»

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Эти вопросы касаются каждого работающего человека независимо от сферы деятельности, ведь именно охрана труда гарантирует его возвращение домой полным сил и здоровья. Работа по промышленной безопасности и охране труда проводится на Сызранском НПЗ в рамках стратегии «Роснефть-2022». Документ определяет достижение мирового лидерства в области обеспечения безаварийной производственной деятельности и безопасных условий труда работников в качестве одной из главных задач. Компания ставит безопасность, сохранение жизни и здоровья людей выше результатов производственной деятельности. Поэтому, как на любом предприятии, претендующим на лидерские социальные позиции, на заводе внедрена и функционирует интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, которая подтверждена сертификатами OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015.

ГЛАВНОЕ В СИЗАХ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Охрана здоровья и промышленная безопасность являются несомненными приоритетами для Сызранского НПЗ. На предприятии ведется работа по модернизации и реконструкции технологического оборудования, технических устройств и средств аварийной сигнализации и защиты. В числе важных моментов - регулярное обучение и аттестация специалистов в области ПБОТОС, обеспечение персонала лечебно-профилактическим, ночным питанием и молоком, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, проведение периодических медицинских осмотров.

Всего несколько лет назад в перечне СИЗ было лишь несколько наименований. Сегодня же сотрудник в зависимости от специализации получает средства индивидуальной защиты по многим позициям, с учетом сезонности, особенностей технологического процесса и т.д. Качество средств защиты тоже серьезно изменилось. Те же ботинки сегодня имеют антипрокольную стельку и металлический подносок, а костюм выполнен из арамидной ткани - огнестойкой, прочной, обладающей стойкостью к химическим загрязнениям и механическому воздействию. Прогресс не стоит на месте, и ответственный работодатель старается использовать все рычаги, чтобы снизить воздействие производственных факторов на своих сотрудников.

УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ

Задачи по улучшению условий труда и охраны здоровья работников, профилактике травматизма заводские службы решают вместе с профсоюзной организацией, при которой создан и много лет успешно функционирует институт общественных инспекторов. Вместе со штатными специалистами по промышленной безопасности и охране труда они выявляют различные риски. Уполномоченные по охране труда регулярно обучаются и активно участвуют в работе заводского инновационного портала, предлагая к внедрению идеи, улучшающие условия труда на рабочих местах.

Только в 2020 году общественниками было проведено около 1000 проверок. Практически все замечания оперативно устранены.

Чтобы мотивировать и поощрить сотрудников, выполняющих столь важную задачу, в межрегиональной проф союзной организации Роснефти ежегодно проводится смотр-конкурс на звание «Лучшего уполномоченного по охране труда». По итогам прошлого года инженер-конструктор ремонтного производства Сызранского НПЗ Анна Нестерова вошла в пятерку лучших в блоке «Нефтепереработка и нефтегазохимия». Несмотря на молодость, девушка заслужила уважение в коллективе профессионализмом и принципиальностью в решении вопросов, связанных с охраной труда.

- Вместе с коллегами стараемся проводить несколько рейдов в неделю, - рассказала Анна Нестерова. - Да и просто по ходу выполнения своих должностных обязанностей всегда обращаю внимание на состояние охраны труда в подразделении. Для меня важно не количество замечаний, а то, чтобы сами работники уделяли вопросам безопасности пристальное внимание.