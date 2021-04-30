Безопасно - значит, эффективно

Заводчане имеют самые современные средства индивидуальной защиты. Фото: ООО «НЗМП»

Безаварийность, безопасность труда, минимизация воздействия на окружающую среду - главные ориентиры, к которым стремятся предприятия, претендующие на лидерские позиции в отрасли. Целенаправленно развивается в этом направлении и Новокуйбышевский завод масел и присадок (дочернее общество НК «Роснефть»). На предприятии внедрена и эффективно работает интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды по стандартам - ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

В немалой степени снижению рисков способствует техническое перевооружение производства: внедрение передовых мировых технологий позволяет доводить все действующие и строящиеся объекты до соответствия международным и российским требованиям промышленной безопасности. Кроме того, развитие охраны труда гарантирует и Коллективный договор, в рамках которого на предприятии реализуется целый комплекс соответствующих мер. На заводе действует система мотивации безопасного труда, проводится большая работа по профилактике нарушений, в том числе уполномоченными по охране труда. Главная цель - добиться ответственного отношения каждого работника как к собственной безопасности, так и к безопасности коллег.

- Мы внедряем лучшие практики Компании по мотивации персонала, - рассказал начальник отдела ПБ и ОТ Сергей Грабов. - Например, в ходе ремонтов провели конкурс «Я работаю безопасно». Оценивали соблюдение работниками завода и специалистами подрядных организаций требований охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охраны окружающей среды, использование СИЗ, применение исправных инструментов и оборудования, а также лидерство в вопросах ПБОТОС. По итогам конкурса поощрили 30 работников завода и 12 подрядчиков.

На НЗМП успешно применяют положительный опыт коллег, разрабатывают и внедряют свои инновации в деле охраны труда. Например, использование цифровых речевых регистраторов при проведении инструктажей на допуск к работам на электроустановках позволило полностью исключить формальный подход. Повысить качество сварных и фланцевых соединений также удалось благодаря практикам по проверке квалификации сварщиков и повышению их профессиональных компетенций.

На предприятии созданы комфортные и безопасные условия труда. Заводчане обеспечены средствами индивидуальной защиты, ночным питанием и молоком. Для работников ООО «НЗМП» разработаны программы и мероприятия по охране труда и здоровья, профилактике и снижению общей и профессиональной заболеваемости, а также формированию культуры здорового образа жизни. Проводятся первичные и периодические медицинские осмотры, диагностика, прием врачами-специалистами. На любые вызовы здесь отвечают оперативно: так, заводчане уже прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Все для того, чтобы здоровью коллектива ничего не угрожало.