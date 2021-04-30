Экология любит слово «вместе»

Чистота и порядок - лучший подарок любимому городу. Фото: АО «НК НПЗ»

Нефтепереработчики активно включились в глобальную уборку родного города еще 12 апреля - именно тогда в Новокуйбышевске стартовал месячник по благоустройству. Исторически за градообразующим предприятием закреплены знаковые пространства - проспект Победы, площадь Гореченкова, где установлен бюст первого директора предприятия, улица 50 лет НПЗ. Сотни заводчан внесли свою лепту в чистоту и красоту родного города. До 24 апреля они собрали и вывезли с улиц около 15 м3 мусора, а площадь облагороженной территории - очищенной и сияющей побеленными деревьями и бордюрами - превысила 52 тысячи м2 . Субботник же, который нефтепереработчики провели 24 апреля, открыл новую экологическую главу - серию мероприятий, запланированных в рамках традиционной акции «Зеленая весна».

РАСТИТЕ, КАШТАНЫ!

Экологическая политика предприятия - это не только снижение нагрузки на окружающую среду, бережное отношение коллектива к природе и трепетное - к чистоте своего города. Это и стремление обеспечить задел на будущее - воспитание детей и молодежи, которым нефтяники стараются привить правильные ценности, навыки и привычки. Поэтому следующий шаг «Зеленой весны» нефтепереработчики сделали совместно с ребятами из школы-интерната им. Ильи Егорова. Заводчане и дети посадили целую каштановую аллею - саженцы мальчишки и девчонки вырастили собственноручно из шишек этих, совсем еще недавно экзотичных для нашей местности деревьев. Разумеется, молодые специалисты НК НПЗ приехали не с пустыми руками. И кроме сладких подарков привезли в интернат еще и… пластиковые крышечки, специально собранные заводчанами. Дело в том, что ребята участвуют в областном социально-экологическом проекте «Килограмм добра» - накопленные крышечки от пэтбутылок интернат сдает на переработку, а на вырученные средства покупает необходимое оборудование или книги. В этом году школьники планируют обменять крышечки на саженцы деревьев, чтобы посадить их вдоль ограждения учреждения.

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

До конца «Зеленой весны» нефтепереработчики запланировали еще одну экологическую встречу с будущей сменой. Студенты первого курса профильной кафедры СамГТУ получат мастеркласс от начальника отдела окружающей среды НК НПЗ, кандидата технических наук Алексея Савельева. Он расскажет будущим нефтяникам обо всех экологических аспектах работы предприятия - как очищают воду, заботятся о чистоте воздуха, рекультивируют почву.

- Во время мастер-класса стартует конкурс проектов «Экочеллендж НК НПЗ», который завод решил организовать для студентов - наших будущих коллег, - рассказала руководитель отдела по взаимодействию со СМИ АО «НК НПЗ» Елена Шишкова. - Мы уверены, что экология города зависит не только от промышленных предприятий, но и от каждого жителя. НК НПЗ выступает инициатором создания молодежного волонтерского экологического движения на территории присутствия. Волонтеры из числа студентов СамГТУ и наших молодых специалистов смогли бы не только продолжить и вынести на более высокий уровень наши социальные экологические мероприятия, но и сформировать банк новых идей и проектов в вопросах защиты и сохранения окружающей среды.

Поскольку студенты профильной кафедры - это будущие сотрудники предприятия, им будет интересно и полезно участвовать в традиционных экологических акциях - «Родники Самарской области», «Чистые берега», «Экофест» и других мероприятиях вместе с нашими коллегами. Надеемся, что ребята предложат проекты с интересными идеями участия населения Новокуйбышевска в поддержании экологического баланса городской среды. Лучшие инициативы будут рекомендованы к внедрению, а их авторы - награждены.