Стратегия безопасности: как пандемия перестроила систему охраны труда самарских предприятий

Куйбышевская магистраль обеспечивает эпидемиологическую безопасность и сотрудникам, и пассажирам. Фото: КбшЖД

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА

В 2021 году День охраны труда проходит под девизом «Предвидеть кризис, готовиться к нему и реагировать на него - инвестируйте сейчас в устойчивые системы безопасности». Это руководство к действию для работодателей - вовремя перестраиваться, чтобы предвосхищать вызовы и встречать во всеоружии.

О том, как глобальный кризис повлиял на рабочие и производственные процессы, какой опыт получили самарские предприятия, шла речь в пресс-центре «КП». В обсуждении приняли участие представители региональных Минтруда, Госинспекции труда, Роспотребнадзора, фонда социального страхования, Федерации проф союзов и крупнейших работодателей - Куйбышевской железной дороги и Тольяттиазота.

- Год был сложным и для работодателей, и для нас в плане осуществления надзорной деятельности, - отметила заместитель руководителя Госинспекции труда в Самарской области Лариса Павлова. - Из-за ограничений проверок провели в два раза меньше, чем в 2019 году. Упор был сделан на профилактику - работодателям выдали более 12 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Тем не менее, продолжается реформирование контрольно-надзорной деятельности.

По словам Ларисы Владимировны, речь идет о введении в действие регуляторной гильотины. С 1 января подлежали отмене все нормативные акты, соблюдение которых осуществляется при проведении надзорно-контрольных мероприятий. Суть реформ - перейти от регулирующей системы к рискориентированному подходу. А с 1 июля акцент с поведения проверок будет смещен на профилактику нарушений. Оценка профессиональных рисков, расследование микротравм - эти изменения в Трудовом кодексе должны переломить ситуацию с травматизмом, которая сегодня не радужная. В Самарской области за прошлый год погибли на производстве 46 человек. Хотя в целом цифры по несчастным случаям на производстве в 2020 году сопоставимы с цифрами позапрошлого года (пострадали 140 человек, а в 2019 134), количество погибших существенно выросло за счет групповых инцидентов. Если в 2019 году в таких несчастных случаях было 9 жертв, то в прошлом году - 17. Причем, семеро жителей Самарской губернии погибли на работе в ДТП.

На Тольяттиазоте действует многоступенчатый контроль здоровья заводчан. Фото: Тольяттиазот

КОНТРОЛЬ УСИЛЕН

Охрана труда - это снижение различных рисков на производстве. Сегодня все усилия направлены на борьбу с главным риском - заражением коронавирусом. В этом у работодателей есть подмога: с 4 августа по 31 декабря 2020 года организации могли приобрести средства индивидуальной защиты за счет средств фонда социального страхования - маски, перчатки, костюмы, бахилы, устройства для комплексной санитарной обработки, тепловизоры.

- Для организации защитных мер в фонд обратили 328 страхователей, их расходы составили 41,8 млн рублей, - рассказала заместитель управляющего ГУ - Самарского РО Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Кияева. - Количество страхователей, обратившихся для обеспечения предупредительных мер, увеличился с 918 (в 2019 году) до 1125.

- Благодаря четкой работе по профилактике коронавирусной инфекции массовой заболеваемости на промышленных предприятиях у нас практически не было, - подчеркнула представитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Ольга Рязанова. - По каждому случаю подтвержденного ковида работодатели получали предписания об отстранении заболевших работников и контактных лиц, что позволяет разрывать цепь заболеваемости. За последние полгода нами было выдано промышленным предприятиям 2942 предписания и 754 постановления об отстранении от работы. Условия работы на предприятиях всегда контролируются строго, однако сейчас к работодателям присматриваются еще пристальнее.

- В 2020 году мы усилили контроль за соблюдением работодателями требований законодательства, - рассказала руководитель департамента Федерации профсоюзов Самарской области Ольга Буценко. - Весь год мы мониторили ситуацию и нарушений практически нет. Даже в это сложное время индексировалась зарплата, выполнялись все гарантийные обязательства. Год был непростым, но введенные в прошлом году ограничения, помимо очевидных минусов, имели и положительный эффект.

- Наши семинары, переведенные в онлайнрежим, получили большой отклик, - рассказал руководитель департамента условий и охраны труда Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Савельев. - Если раньше в силу занятости на них присутствовало около 30 работодателей, сейчас число участников ограничивается только возможностями онлайнплощадки.

Александр Савельев отметил: пандемия подстегнула развитие прогрессивных онлайн-технологий. Социально-ответственные предприятия быстро взяли их на вооружение.

Эксперты уверены: любые затраты на охрану труда оправданы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦИФРОВАЯ ОХРАНА ТРУДА

Куйбышевская магистраль отреагировала на вызов времени одной из первых.

- С самого начала мы экстренно перевели часть сотрудников на дистанционный формат, максимально сократив количество очных инструктажей, проверок знаний и аттестаций, а также оперативных и плановых совещаний, - рассказал заместитель начальника Службы охраны труда и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги Алексей Березин. - Видеоконференцсвязь вошла в нашу жизнь, как и онлайн-аттестации, онлайн-инструктажи. Сложные экзамены проводились под видео контролем - комиссия наблюдала за порядком действий работника через видеокамеру. Даже проверки работающих бригад проводились с помощью фото- и видео фиксации.

По словам Алексея Анатольевича, прошлый год показал снижение производственного травматизма на Куйбышевской магистрали за последние пять лет в пять раз, а по сравнению с 2019 годом - почти в два раза. В то время как затраты предприятия на мероприятия по охране труда в два раза выросли. Железнодорожники считают инвестиции в продукты информтехнологий оправданными, раз они помогают сохранять здоровье коллектива.

- Опыт прошлого года показал оправданность ухода от очной работы к техническому формату, - подчеркнул Алексей Березин. - Поэтому мы готовимся внедрить в нескольких хозяйствах предприятия систему видеомониторинга с элементами компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Программа будет отслеживать перемещение работника, приближение его к опасным зонам и моментально реагировать, исключая риски - останавливать процесс либо техническое устройство. В отличие от человеческого контроля, система даст непрерывность и непредвзятость.

Еще одна перспективная разработка железнодорожников - переход от «бумажных» технологий контроля к электронным. Например, наряд-допуск к опасным работам - на высоте, электроустановках - будет «выдаваться» с электронной подписью, подтверждающей прохождение инструктажа. Таким образом, бюрократия уйдет, а контроль останется.

- Если этот проект интересен другим предприятиям, можем поделиться опытом, - предложил Алексей Березин. - Есть у нас и программа, позволяющая контролировать в электронном виде полный цикл допуска к работе бригады - комплектность, прохождение медосмотров, инструктажей, обучения и других параметров.

Лариса Павлова отметила: отрадно, когда работодатели опережают нормативные акты. Электронные наряды, допуски, видеоконтроль - все это прописано в новых правилах охраны труда, вступивших в силу 1 января, тогда как Куйбышевская магистраль разработала эти технологии в 2019 году, а уже в 2020 - начала внедрять.

ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ

«Тольяттиазот» - еще один лидер региона в области охраны труда - промышленное предприятие, которое является флагманом производства аммиака и карбамида. Завод химический, поэтому к безопасности коллектива - то есть, охране здоровья и жизни своих сотрудников, предъявляет повышенные требования. Не случайно, как отметила Ольга Буценко, на последнем региональном конкурсе уполномоченных по охране труда первые два места завоевали специалисты именно этого предприятия.

- Следует также учитывать, что у нас непрерывное производство, - отметила заместитель директора по управлению персоналом АО Корпорация «Тольяттиазот» Наталья Денисова. - Поэтому с начала пандемии нами были предприняты все меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Важно, что все внедренные меры действуют по сей день и работодатель, как социально-ориентированное предприятие, готов их продолжать. На противоковидные мероприятия уже израсходовано более 84 млн рублей.

Для противодействия распространению инфекции на заводе организовали оперативный штаб, который в дальнейшем координировал всю работу. Был организован строгий многоступенчатый контроль за здоровьем сотрудников - температура тела проверяется при входе в заводской транспорт, на проходных, при входе в столовую (по желанию сотрудников, чтобы снизить количество контактов, ланч-боксы доставляются на рабочие места).

Для работников ключевых профессий в мае-июне 2020 года были организованы «здоровые смены», которые работали в условиях изоляции и проживали в ведомственном санатории «Надежда». На производственных площадках нанесена разметка, позволяющая контролировать социальную дистанцию. И, конечно, все места пребывания сотрудников дезинфицируются по графику - начиная с корпоративных автобусов и заканчивая местами общего пользования.

Завод закупил более двух миллионов масок - каждый химик, заступая на смену, получает две штуки. Соблюдение масочного режима обязательно и строго контролируется. И мотивируется: из 10 тысяч единовременной выплаты за работу в особых условиях заводчане получили по четыре тысячи, оставшиеся шесть выплачивают при условии отсутствия нарушений.

- Также за счет средств работодателя проводится тестирование сотрудников, по показаниям на ковид, - говорит Наталья Викторовна. - Наш коллектив одним из первых начал вакцинацию: в поликлинике для сотрудников «Тольяттиазота» выделено время, в которое работники доставляются на прививку корпоративным транспортом. На сегодняшний день иммунизировано более 5% коллектива предприятия.

Эксперты круглого стола пришли к мнению, что в Самарской области охрана труда держится на хорошем уровне. Однако это область, в которой всегда есть над чем работать.

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