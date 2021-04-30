Труд по «золотым правилам»

Безопасность сотрудников - приоритет предприятия. Фото: АО «ННК».

ТРАВМАТИЗМУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», является предприятием с высокой социальной ответственностью. Основные усилия предприятия сосредоточены на обес печении безопасных условий труда персонала, который ежедневно выполняет сложные и потенциально опасные работы. Главные направления этой деятельности закреплены в Политике Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, принятой в «Роснефти».

Вопросы охраны труда решаются на предприятии системно и охватывают все подразделения и службы. Флагманом в этой работе выступает управление промышленной безопасности и охраны труда. Как отмечают специалисты управления, без вовлечения в процесс каждого работника предприятия добиться высоких результатов невозможно. Именно поэтому особое внимание уделяется повышению уровня знаний сотрудников и представителей подрядных организаций, их обучению, проверки знаний, профилактическим мероприятиям. Так, только в первом квартале 2021 года численность инженерно-технического персонала и представителей рабочих профессий, обученных по программам охраны труда составила более 900 человек.

Среди основных тем обучения - корпоративный курс на знание «Золотых правил безопасности труда» (брошюру имеет при себе каждый нефтехимик). В правилах сформулированы ключевые требования безопасного выполнения работ, которые разработаны на основе опыта ведущих нефтегазовых компаний. Созданию безопасной среды на предприятии способствует специальная оценка условий труда. На сегодняшний день в Новокуйбышевской нефтехимической компании спецоценка проведена на 100 % рабочих местах.

ЭКИПИРОВАН - ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН

Большая работа проводится на предприятии и по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, по их совершенствованию и своевременному обновлению. Работникам выдают не только спецодежду и спецобувь, но и средства защиты рук, органов зрения, дыхания, слуха и многое другое, вплоть до специализированных средств гигиены. При подборе средств индивидуальной защиты учитываются все особенности и тонкости: от сезонных погодных условий, до специфики технологического процесса, продуктов и реагентов, с которыми в ходе работы приходится сталкиваться человеку.

Важная мера сохранения здоровья сотрудников, наравне со средствами индивидуальной защиты, - обеспечение производственного персонала специализированным лечебно-профилактическим питанием. Его бесплатно получают работники, которым это необходимо, в зависимости от профессии и вида трудовой деятельности.

По словам специалистов управления по промышленной безопасности и охраны труда, важнейшей частью их работы, помимо всего перечисленного, является обеспечение постоянного и строгого контроля за выполнением всех правил и норм самими работниками предприятия. В этом деле у специалистов управления есть хорошие помощники - уполномоченные по охране труда. Сегодня в Новокуйбышевской нефтехимической компании трудится 45 уполномоченных, избранных коллективами подразделений.

Специалисты подчеркивают, что работа станет безопасна только в том случае, если каждый член коллектива при выполнении своих обязанностей будет не только лично соблюдать все требования охраны труда, понимать и принимать их, но и заботиться о безопасности своих коллег, работающих рядом с ним. Ведь каждый сотрудник заинтересован в том, чтобы вернуться после рабочей смены к своей семье живым и здоровым.

НАША СПРАВКА

Системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды на производствах ННК признаны эффективными и соответствующими высокому уровню: в 2018 году предприятие успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

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