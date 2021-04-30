Когда безопасность труда - в руках профессионалов

На предприятии действует строгий «ковид-этикет». Фото АО «Транснефть - Приволга».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

В середине апреля коллектив нефтепроводчиков смог в очередной раз убедиться, что их безопасность на рабочем месте - в руках настоящих профессионалов. В рамках выставки-форума «Энергетика и ЖКХ-2021» в Самаре прошла олимпиада для специалистов по охране труда. В этом конкурсе профмастерства с нефтепроводчиками сразились газовики, энергетики и железнодорожники. Победу завоевала команда АО «Транснефть - Приволга»: пятерка специалистов по охране труда показала как профессионализм, так и креативность.

Для выявления сильнейших организаторы придумали несколько нестандартных заданий. Например, в конкурсе «Видеофрагмент» участникам потребовалось создать ролик, в котором нужно было творчески изобразить пять нарушений правил безопасности. Конкурс «Спаси пострадавшего» проходил в форме игры «Крокодил» - участники должны были разыграть спасение пострадавшего и оказание ему первой помощи. Жюри на задание отвело всего две минуты - время здесь на вес золота, как и правильность действий специалиста. Не обошлось и без викторины, в ходе которой конкурсанты отвечали на вопросы по организации медосмотров, работам на высоте, организации и проведению специальной оценки условий труда и даже анализу причин профзаболеваний.

- Мы не в первый раз участвуем в этой олимпиаде, и уже трижды становились победителями, - рассказала специалист по охране труда аппарата управления Ольга Гришанова. - К конкурсу готовились заранее, но, если разобраться, «тренировка» у нас идет каждый день в рабочем режиме - это постоянная работа с нормативными документами в области охраны труда и, конечно, с коллективом.

Усилия предприятия, направленные на повышение безопасной работы коллектива, традиционно получают высокую оценку. В прошлом году АО «Транснефть - Приволга» было признано победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в номинации «Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве».

Специалисты охраны труда предприятия - олимпийские «чемпионы» Самарской области. Фото АО «Транснефть - Приволга».

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕЛО ОБЩЕЕ

Работники АО «Транснефть - Приволга» хорошо знают, что безопасность труда во многом зависит от них самих - от их знаний и профессиональных навыков, от четкого исполнения регламентов и инструкций, от внимательности на рабочем месте.

Тематические соревнования для них не являются чем-то новым: мероприятия проводятся ежегодно среди подразделений АО «Транснефть - Приволга» и с участием всего коллектива. Конкурс на звание «Лучшего подразделения по охране труда» приурочен к Всемирному дню охраны труда, поэтому традиционно проводится в апреле. За звание лучшего подразделения сразились Самарское, Бугурусланское, Саратовское и Волгоградское районные нефтепроводные управления, Центральная база производственного обслуживания. При подведении итогов учитывались такие факторы, как отсутствие несчастных случаев на производстве, своевременность и полнота инструктажей, соблюдение режима труда и отдыха, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, организация медицинских осмотров. В этом году к привычным критериям безопасности добавился еще один: соблюдение всех мер для профилактики коронавирусной инфекции - контроль за санитарной обработкой помещений и применением сотрудниками индивидуальных средств защиты.

В смотре-конкурсе по охране труда лучшими стали бугурусланцы. Фото АО «Транснефть - Приволга».

СПРАВИЛИСЬ ВМЕСТЕ

Санитарно-гигиенические условия труда на объектах АО «Транснефть - Приволга» за последний год стали еще строже. Чтобы не допустить вспышки коронавируса в коллективе и сохранить производительность труда предприятие серьезно перестроило работу, обес печив строжайшие меры эпидемиологической безопасности в подразделениях. Все объекты оснастили стационарными комплексами термометрии, рециркуляторами и санитайзерами. На проведение «антикоронавирусных» мероприятий в минувшем году компания затратила 30,7 млн рублей, а все указанные меры на практике подтвердили свою эффективность.

Строгий «ковид-этикет» продолжает действовать во всех подразделениях. Как только в стране началась прививочная кампания в АО «Транснефть - Приволга» организовали коллективные выезды работников в прививочные пункты, сейчас вакцинация сотрудников продолжается.

В целом же в прошлом году на охрану труда и сохранение здоровья работников АО «Транснефть - Приволга» направило почти 370 млн рублей. На эти средства была закуплена спецодежда, обувь и другие СИЗы, около двух тысяч нефтепроводчиков прошли повышение квалификации и обучение на спецкурсах. Принцип «доверяй, но проверяй» здесь работает на новом технологическом уровне: например, безопасное проведение ремонтных работ на трубопроводах ведут с помощью двух мобильных комплексов спутникового видеонаблюдения. Эффективность предпринимаемых мер подтверждается самым важным критерием - отсутствием инцидентов и несчастных случаев на производственных объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Труд по «золотым правилам»

Приоритет в деятельности Новокуйбышевской нефтехимической компании - безопасность сотрудников (подробнее)

Умные каски и нейро-датчики: что сегодня помогает беречь жизнь и здоровье нефтепереработчиков

В преддверии Всемирного дня охраны труда узнали, как на Новокуйбышевском НПЗ заботятся о сотрудниках и промышленной безопасности (подробнее)

Понимание правил - ключ к успеху

Система охраны труда Сызранского НПЗ стоит на страже жизни и здоровья заводчан. Главная задача службы ОТ - обеспечить безопасность коллег «от» и «до» (подробнее)

Безопасно - значит, эффективно

Новокуйбышевский завод масел и присадок стремится к соблюдению мировых стандартов во всем. В том числе и в охране труда (подробнее)

Стратегия безопасности: как пандемия перестроила систему охраны труда самарских предприятий

В канун Всемирного дня охраны труда в «Комсомолке» прошел круглый стол на одноименную тему (подробнее)