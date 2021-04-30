Глава Самары Елена Лапушкина посадила ели и туи в Новой Самаре

На аллее зонтиков появились ели и туи. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Озеленяют район

29 апреля на аллее зонтиков в Новой Самаре, между домами №45 и №48 появились молодые ели и туи. В весенних работах приняла участие глава Самары Елены Лапушкина, сотрудники городской и районной администраций, представители группы компаний «Финстрой» и активные жители. Именно они выступили с инициативой озеленения Новой Самары.

- В феврале этого года нас, председателей многоквартирных домов, собрал губернатор Дмитрий Азаров. Мы все смогли высказать свои пожелания и предложения по развитию мест, где мы живем. Я, как председатель совета дома, обратилась к региональным властям и к мэру города с просьбой взамен снесенных насаждений, что происходит во время стройки, нам посадили новые, красивые деревья, - рассказывает жительница Новой Самары Татьяна Весенко. Люди очень переживают, что стройка не обходится без вырубки зеленых насаждений и обращаются к властям за помощью. И вот уже в апреле в Новой Самаре началось озеленение.

- Мы жителям этого микрорайона обещали, что взамен спиленных деревьев будут посажены новые. Сегодня мы сажаем и ели, и туи. По просьбе жителей было выбрано именно это место, которое является для них особенно популярным – по этой аллее они идут и в школу, и на остановки, и в магазины, - говорит глава Самары Елена Лапушкина.

Деревья сажали все вместе: весело и дружно. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Только начало

Мэр города вооружилась лопатой и лично посадила несколько деревьев. В этот день в районе появилось 20 туй и 30 елей.

- И ели, и туи выращены в нашем Горзеленхозе, что мне особенно приятно. Я убеждена, что все деревья до одного приживутся и будут радовать наших жителей долгие годы, - отметила Елена Лапушкина.

Теперь главное – сохранить юные деревья. Глава города уверена – новосамарцы будут относиться к ним бережно.

- Здесь очень активные жители, которые вместе с нами сегодня принимали участие в посадке. В общем-то, по их желанию мы здесь и собрались. Поэтому я знаю совершенно точно, что жители будут следить за этим деревьями, ухаживать за ними, - уверена мэр.

Всего было высажено 50 деревьев. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Жителей перемены радуют.

- Глава города реагирует на все наши просьбы: мы хотим жить в красивом и зеленом городе. Сегодня мы вместе очень быстро и весело засадили такое большое количество деревьев. Специально просили хвойники, чтобы наш микрорайон был ярким в любое время года. Думаю, это место теперь будет еще более любимо нашими жителями, - считает Татьяна Весенко.

Жители довольны! Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

50 вечнозеленых деревьев – это только начало. Еще 29 двухметровых пирамидальных тополей высадят вдоль Московского шоссе. Всего этой весной в жилом районе появятся более ста деревьев. Но работы по благоустройству активно развивающегося микрорайона не останавливаются. Уже этим летом в Новой Самаре появится новое место для отдыха.

- В этом году мы готовим новую зону комфорта для жителей микрорайона – у нас будет разбита пешеходная аллея, высажены деревья, цветы. Она разместится между домами №37 и №39. Совсем скоро в Новой Самаре станет одним местом отдыха больше, - поделился планамидиректор ООО «СЗ «Финстрой»Константин Лежень.