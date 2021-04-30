Более 60 предприятий Самарской области стали эффективнее благодаря национальному проекту «Производительность труда»

Специально для участников нацпроекта разработали дополнительные меры поддержки. Фото: Елена ЗАХАРОВА

В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации в регионе национального проекта «Производительность труда». Около 100 предприятий области уже включились в модернизацию своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства. Помогают им в этом эксперты регионального (РЦК) и федерального (ФЦК) центров компетенции. В среднем компаниям губернии удалось на 51% сократить время протекания процессов, на 48% уменьшить неиспользуемые запасы и на 68% повысить выработку на пилотном потоке.

- Повышение производительности труда – одно из важнейших направлений государственной политики и национальных целей России до 2030 года, - отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, - Самарская область активно включилась в этот проект еще в 2017 году. Наша общая задача – экспертов, министерства и предприятий – обеспечить рост производительности труда на 5% в год.

Для региона важные критерии, по которым оценивается результат участия в национальном проекте: количество предприятий, вовлеченных в реализацию проекта, число их сотрудников, обученных инструментам повышения производительности труда, количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков «Лидеры производительности». По итогам прошлого года плановые значения по всем показателям выполнены, а по отдельным - перевыполнены.

По словам Андрея Шамина рост производительности труда на средних и крупных предприятиях не сырьевой отрасли за 2019 год составил 108%, что на 8% больше, чем в 2018 году.

Дополнительная поддержка

Специально для участников нацпроекта разработали дополнительные меры поддержки. В их числе льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором - до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще один вариант поддержки - инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

- Это инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которая отразилась в региональном законе. Благодаря этому предприятия могут компенсировать некоторые затраты на модернизацию производства. По итогам 9 месяцев 2020 года участники нацпроекта, воспользовавшиеся этой возможностью, получили поддержку в 11,5 млн.рублей. Уверен, в этом году желающих будет больше, - добавил Шамин.

Результаты заметны почти сразу

Среди сложностей, с которыми сталкиваются предприятия губернии, руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Константин Серов отметил нехватку сотрудников, обладающих нужными навыками и знаниями в области повышения производительности туда, причем на всех уровнях.

- Мы учим руководителей предприятий методам эффективного управления, принципам построения корпоративной культуры, а работников - инструментам бережливого производства. Для нас главное– вырастить на предприятии команду лидеров изменений, экспертов в области бережливого производства, которые в дальнейшем могут сами реализовывать аналогичные проекты на других потоках, - заявил он.

С 2019 года под управлением Регионального центра компетенций свои показатели улучшают 40 предприятий. В их числе новокуйбышевская компания «Метрология и Автоматизация», Самарский завод электромонтажных изделий, компания «Нектар». Не так давно завершилась реализация пилотного проекта и на маслозаводе «Пестравский».

- Мы провели модернизацию линии по фасовки цельномолочной и кисломолочной продукции в пакеты. Производительность линии увеличилась на 15%. К проекту сначала отнеслись осторожно, вместе со специалистами РЦК определили точки роста. Переставили оборудование, разработали правила перемещения материалов в потоке готовой продукции, - рассказывает генеральный директор ООО «Маслозавод Пестравский» Николай Астафуров. - Внедрили инфоцентр предприятия для визуализации и устранения потерь и отклонений. По системе 5С оптимизировали рабочее место слесаря. Разработали стандарты рабочих мест. Это позволило снизить незавершенное производство более чем в три раза.

Выгодно всем: от директора до рабочего

Федеральным центром компетенции на территории региона реализуются проекты на 33 предприятиях, на 31 уже завершились плотные проекты.

- Инструменты бережливого производства сокращают себестоимость продукта, которая напрямую влияет на финансовое благополучие предприятия. Это сказывается на повышении зарплат, модернизации оборудования, создании новых условия на предприятии, улучшаются рабочие места. Увеличивается и стоимость кадров. Коллеги за полгода участия в проекте получают знания по современным принципам бережливого производства. Такие специалисты очень востребованы, - сказал руководитель центра Константин Пашутин.

Среди предприятий, что поделились своим опытом во время встречи компания «Самара-Волгоэлектромонтаж» и ООО «Новел Групп».

Новинка 2021 года

В этом году в нацпроект «Производительность труда» внесены некоторые изменения, в том числе, касающихся формата поддержки предприятий-участников. Так, 35 компаний РФ в текущем году смогут претендовать на расширенную поддержку экспертов ФЦК – работа специалистов в области внедрения бережливых технологий продлится год вместо 6 месяцев.

«Расширенная поддержка» подразумевает реализацию пилотного проекта на двух производственных потоках – самых значимых для предприятия. Кроме того принципы бережливого производства планируют применять в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов, а также в совершенствовании работы технологов. Есть возможность развиваться в части корпоративной культуры. Позже, в 2022 году будет возможность реализовываться по стратегическому планированию и по it-технологиям.

Изменились и цели по росту производительности труда. Организации с расширенной поддержкой должны показать 10-процентный прирост по итогам первого года и за оставшиеся 2 года участия в нацпроекте утроить этот показатель. Одно из предприятий губернии уже включилось в проект.