Иван Сергеев может сделать еще один шаг к бомбардирскому рекорду Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Акрон» — «Крылья Советов» — 0-2.

Уже в ближайшее воскресенье у самарских болельщиков футбола может появиться повод с гордостью говорить всем, что главная команда региона будет играть в Премьер-лиге. Для этого «КС» нужно лишь набрать очки в областном дерби. Делимся прогнозом на матча «Акрон» — «Крылья Советов», которые 2 мая 2021 года сыграют на стадионе «Кристалл» в Жигулевске в рамках 40 тура ФНЛ.

Гости имеют все шансы победить у тольяттинской команды, которая борется за выживание. Подопечные Игоря Осинькина на хорошем ходу, в последнем туре они разгромили «Торпедо» со счетом 5-1. Да, не восстановились от травм Зиньковский и Гацкан, Цыпченко выбыл до конца сезона, но и те, кто играют вместо них — футболисты хорошего уровня. Состав «КС» точно сильнее звучит по именам, чем у соперника.

«Акрон» во второй половине чемпионата показывает уверенный футбол. Они много побеждают. Коллектив Игоря Пикущака имеет все шансы остаться в лиге, но нужно брать очки. Ждать подарка от земляков вряд ли стоит, поэтому тольяттинцы будут стараться показать свое мастерство по максимуму. Опытные игроки для этого есть, тот же Ятченко, Делькин и Чичерин, ранее выступавшие в Самаре. Здорово смотрится и Гираев, оформивший дубль в последней встрече с «Текстильщиком».

Букмекеры на стороне «Крыльев». На них коэффициент — 1,47. На ничью — 4,05. На «Акрон» — 7,9. В первом круге зелено-бело-синие выиграли со счетом 3-0.

Рассудит «КС» и «Акрон» Алексей Матюнин из Москвы. Стартовый свисток он даст в 14:00 по самарскому времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию матча. Его также покажут в «Яндекс.Эфире».