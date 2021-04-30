Надел очки – и оказался на планерке: самарец рассказал о самом интересном «улове» экспедиции за инновациями

Очки виртуальной реальности соединили с zoom-технологиями. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В начале апреля в Южно-Сахалинске был дан старт необычной экспедиции. «Инновационная Россия» под предводительством руководителя венчурной компании родом из Самары YellowRockets Сергея Богданова и учредителя инвестиционного фонда A&A Capital Алексея Маликова поставила целью собрать информацию о том, как работают с инновациями и стартапами в разных регионах России. За три недели участники проехали пять тысяч километров, побывали в Южно-Сахалинске, во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Иркутске, Биробиджане, Чите Улан-Удэ, Якутске, Иркутске и Красноярске, пообщались с пятью сотнями предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-инфраструктуры. Завершился апрельский этап экспедиции в Красноярске. Сергей Богданов рассказал журналисту «КП-Самара» о самых интересных проектах, встреченных за это время.

Очки для совещаний и маркетплейс по вождению

В Красноярке местные предприниматели рассказали о своей разработке – они совместили технологии Zoom-конференций и виртуальной реальности.

- Работа на «удаленке» и совещания в режиме zoom-конференций вскрыли одну серьезную проблему. Это низкая вовлеченность участников таких совещаний в рабочий процесс, - рассказывает Сергей Богданов. – Как минимум половина сотрудников на таких планерках выключала видео и микрофон и, формально присутствуя, занималась своими делами. Естественно, это влияло на эффективность. Предприниматели из Красноярска совместили технологию Zoom-конференций и виртуальной реальности. Теперь участникам дистанционного совещания достаточно надеть VR-очки – и они будто окажутся все в одном зале. Соответственно, отлынивать от участия в планерке и заниматься в рабочее время другими делами станет невозможно. Изобретение уже пользуется популярностью среди работодателей.

Еще одна инновационная разработка, встреченная участниками экспедиции, тоже уже быстро завоевывает популярность. Сибирские предприниматели разработали платформу-маркетплейс для обучения вождению.

- На платформе автоинструкторы предлагают свои услуги, а ученики – обозначают свои потребности, - объяснил Сергей Богданов. – Можно посмотреть рейтинг инструкторов, отзывы, выбрать понравившегося, и там же, на платформе, внести оплату. Причем суммы за каждое занятие будут списываться отдельно, поэтому если инструктор разочарует, можно взять взамен другого.

Исторический 130-й квартал в Иркутске стал центром притяжения туристов. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Туристический квартал и «зимний» город

Впрочем, инновации – это не только новые технологии, но и нестандартный подход к застарелым проблемам, например, развития территорий.

- Нередко оказывается, что родившуюся в одном регионе идею можно удачно использовать и в других. Например, в Иркутске меня впечатлил проект «130-й квартал». Ребята взяли и воссоздали целый квартал старого города, обновили мостовую и домики, - рассказал Сергей Богданов. – Общественники обратились на поддержкой к властям, получили ее – и устроили масштабный флешмоб, на улицы для наведения порядка вышли около 20 тысяч горожан! В результате вместо развалюх на окраине получился мощный туристический центр притяжения, от остановки общественного транспорта через него постоянно идет поток к торговым площадям. В Самаре есть похожая история – «Том Сойер Фест», однако она менее массовая и носит локальный характер. Возможно, было бы интересно попробовать реализовать в нашем городе проект такого исторического квартала.

Еще одна идея развития туристического потенциала, которую вполне можно использовать на самарской земле - привязка к природным особенностям региона.

- На Сахалине сделала ставку на инновационные и туристические проекты, связанные с морем, и у них «пошла» эта тема. На Байкале собираются строить зимний смарт-сити, привлекая технологичные компании, разработки которых хоть как-то связаны с темой зимы. Похожую тему развивают в Якутии, где расположен полюс холода – «Самое холодное место на Земле». Там выпускают, например, защитные крема для кожи. Самаре тоже нужно использовать имеющиеся природные возможности, развивать туристический и горнолыжный кластер, - уверен Сергей Богданов.