Консультацию каких специалистов важно получить женщине во время беременности

Основной помощник в период беременности - врач акушер-гинеколог.

Ожидание появление малыша волнительно и приятно. Все беременные знают, что основным помощников в период беременности является врач акушер-гинеколог. Именно он ведет беременность, определяет обследование, лечение, дает советы и рекомендации, помогает выбрать родильный дом. Акушеру-гинекологу приходится решать очень многие вопросы, касающиеся как самой мамы, так и малыша, но любая специальность имеет свои ограничения. Заведующая отделением Центра акушерства и гинекологии, акушер-гинеколог МК ИДК «Мать и дитя» Екатерина Житина перечислила основных специалистов, к которым обычно направляют беременных женщин на осмотры и консультации.

Врач ультразвуковой диагностики

Это один из самых важных врачей вовремя наблюдение по беременности. Именно он может определить все ли хорошо с малышом, плацентой, пуповиной, маткой, а также, если необходимо, посмотреть строение почти всех органов мамы.

- Однако, далеко не все врачи ультразвуковой диагностики имеют право проводить акушерское УЗИ у беременных. Данное исследование может проводить лишь специалист, который сдал специальный экзамен и получил соответствующий сертификат, - добавляет Екатерина Житина.

Терапевт

Коллега и соратник акушера-гинеколога терапевт. Он может определить, все ли хорошо с организмом мамы в целом, назначать лечении ОРВИ, обострения хронических экстрагенитальных заболеваний.

- Минимум 2 -3 раза во время беременности мы рекомендуем планово посетить терапевта без наличия жалоб: в самом начале беременности, в середине и перед родами, - советует врач.

Стоматолог

Многих удивляет, когда беременных направляют к стоматологу, да еще и два раза за беременность. Зачем?

- Цель похода к стоматологу вылечить все больные зубы, которые могут быть источником инфекции. Зубы с наличием кариеса могут стать причиной внутриутробной инфекции или воспалительных осложнений в родах. У многих возникает соответствующий вопрос: «Можно ли лечить зубы во время беременности?». Ответ очевиден: «Нужно». Необходимо, конечно же, обсудить с врачом акушером-гинекологом, на каком сроке лучше это сделать, - напоминает акушер-гинеколог МК ИДК « Мать и дитя» Екатерина Житина.

Окулист

Данного врача без наличия жалоб рекомендуют посетить один раз за беременность. Если же у беременной были какие-то проблемы или хирургическое лечение до беременности, то осмотры окулиста нужны чаще, кратность определяется индивидуально.

Отоларинголог

Все беременные, у которых есть хронические заболевания ЛОР-органов, конечно же, осматриваются врачом во время беременности.

- Особенно это касается беременных с хроническими воспалительными заболеваниями. Необходимо провести санацию возможных источников инфекции.

Берегите себя

Гематолог

Осмотры гематолога во время беременности проводятся по показаниям при наличии изменений в анализах крови или выяснении других обстоятельств течения беременности или событий до беременности.

Эндокринолог

Так же часто посещаемый врач во время беременности – эндокринолог.

- В большинстве случаев консультация эндокринолога требуется при наличии заболеваний щитовидной железы или изменении ее функции, а также при нарушении обмена углеводов во время беременности (гестационный диабет). Всем беременным с ожирением (ИМТ более 30) так же рекомендуется посетить эндокринолога для выстраивания правильного пищевого поведения во время беременности и оптимального набора веса, - рекомендует Екатерина Житина. - Желаю вам легкой беременности и приятной встречи с малышом после родов!

Это лишь основные специалисты, к которым обычно направляются беременные женщины на осмотры и консультации. Если же у беременной есть какое-то особое заболевание или состояние, то врач акушер-гинеколог прибегает к помощи специалиста соответствующей специализации: кардиолог, ревматолог, хирург, невролог, травматолог, инфекционист и т.д. Желаю вам легкой беременности и приятной встречи с малышом после родов!

Акушер-гинеколог МК ИДК « Мать и дитя» Екатерина Житина принимает на ул. Энтузиастов 29 в МК ИДК « Мать и дитя».

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