«От красных ягод и кофе придется отказаться»: самарские врачи рассказали, что нельзя есть мамочкам во время кормления грудью

Мамам на заметку

Период лактации очень важное время, как для малыша, так и для мамы. Грудное молоко содержит в сбалансированном количестве все необходимые для оптимального роста и развития малыша компоненты. Чтобы молоко приносило малышу только пользу мамам, кормящим грудью, нужен сбалансированный рацион из полезных продуктов. Что можно в этот период, а от чего лучше отказаться, рассказала врач акушер-гинеколог Экспертного центра по ведению беременности «Мать и дитя – ИДК» Ольга Пшевская.

Простые правила

- Главное при грудном вскармливании, чтобы было комфортно и маме, и малышу. Советы мамочек со стажем, бабушек, подруг в этом случаи не подходят, - напоминает врач.

Каким бы не был ваш рацион в период лактации, важно не забывать главные принципы безопасного питания: все продукты важно тщательно мыть, проводить необходимую термическую обработку продуктов, использовать только свежие продукты и чистую воду, готовое и сырое хранить вместе.

- Еще один важный момент - никаких экспериментов в этот прекрасный период. Если вы не ели экзотических блюд до и во время беременности, то и начинать не стоит. Помните: все что едите вы, ест ваш ребенок, - добавляет Ольга Пшевская.

Это лучше исключить

Далеко не все продукты благотворно влияют на молоко, а значит, подходят женщинам в период кормления грудью. В частности, лучше быть осторожной с тем, что может вызвать аллергию.

- Обязательно надо исключить: цитрусовые, красные ягоды и фрукты, шоколад, кофе, жирные бульоны, сало, свинину, газированные напитки, алкоголь и дрожжевой хлеб, - перечисляет Ольга Пшевская. - Не стоит есть продукты, которые изменят вкус молока в худшую сторону: острую и сильно пряную пищу, чеснок, большое количество лука, а так же консервы или продукты с добавлением консервантов.

Питьевой режим

Лактация - это потеря жидкости организмом, поэтому акушер-гинеколог Ольга Пшевская рекомендует пить чистую негазированную воду, причем не менее 1,5-2л в сутки. И это не считая жидкой пищи, овощей, фруктов, напитков (некрепкие чаи без добавок, морсы, компоты из сухофруктов). Однако врач отмечает, что если молока хватает, то специально «допивать» жидкости не стоит.

Если хочется, то можно

Как же быть мамочка во время торжеств. Ведь праздничный стол редко можно назвать сбалансированным и полезным. Неужели на всех застольях кормящим мамам придется игнорировать еду?

- Праздничный стол, конечно, не лучший вариант. Если сомневаетесь: есть что-то или нет, то лучше не надо. А если уж очень хочется, то чуть-чуть можно, но при этом важно следить за малышом: сыпь, колики, плохой аппетит, понос и т.д. могут быть реакцией на такие пищевые эксперименты.

Это можно

Услышав все рекомендации врача, женщина может решить, что ее рацион в период лактации будет совсем скудным. Но это не так.

- Нежирные сорта мяса и птицы в отварном, запеченном и тушеном виде, а также нежирные сорта рыбы – можно. Кисломолочные продукты без фруктовых добавок, творог, молоко (не жирнее 2,5%), а также молочные и безмолочные каши (исключение – манная) – тоже можно. Кроме того в рационе должны быть овощи - свежие, в печеном и тушеном виде. Из фруктов стоит отдать предпочтение яблокам и лучше в запеченном виде, - успокаивает Ольга Пшевская.

А что с лекарствами?

В период лактации женщинам стоит быть внимательными с употреблением лекарственных препаратов.

- Первое, что нужно запомнить - самолечение недопустимо! Обратившись к врачу, обязательно сообщите ему, что кормите грудью, даже если идете к стоматологу. Прежде чем выпить какую-либо таблетку, обязательно прочитайте инструкцию. Еще один важный совет: принимайте препарат непосредственно перед кормлением. За время кормления он в молоко не попадет, а до следующего кормления пройдет достаточно времени. И самое главное - не отказывайтесь от лечения, даже если оно потребует временное прекращение грудного вскармливания. Помните: вашему малышу нужна здоровая, счастливая и выспавшаяся мама.

Врач акушер-гинеколог Экспертного центра по ведению беременности «Мать и дитя – ИДК» Ольга Пшевская

Врач акушер-гинеколог Пшевская Ольга Михайловна Экспертного центра по ведению беременности «Мать и дитя – ИДК» рада видеть будущих мам по адресу Энтузиастов, 29.

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Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

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