Перекрытие дорог в Самаре на 9 мая 2021 года: список, схема перекрытия на время Парада и его репетиций

Водителям на майские праздники проще совсем избегать улиц, примыкающих к площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уже сообщала КП, репетиции Парада Победы 2021 в Самаре пройдут 3, 5 и 7 мая, что повлечет за собой перекрытие некоторых дорог в окрестностях площади Куйбышева. Накануне праздников администрация Самары сообщила, на каких именно улицах и в какое время будут действовать ограничения. Из представленной схемы ясно, что несколько улиц закроют доля проезда уже 3 мая вплоть до окончания торжественных мероприятий 9 мая.

Расписание перекрытий в связи с репетициями Парада Победы в Самаре 2021

С 23:01 3 мая окажутся перекрыты ул. Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской и ул. Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе. В тот же день в 18:00 закроют проезд по ул. Молодогвардейской от Высоцкого до Красноармейской. Для этих улиц ограничения снимут только в 15:00 9 мая. А вот примыкающие к площади Куйбышева участки ул. Вилоновской, Чапаевской и Шостаковича будут закрыты 3-го только с 18:00 до 23:00.

Дальнейший список перекрытий распространяется на промежутки с 18:00 до 23:00 5 мая и с 08:00 до 13:00 7 мая 2021 года.

— ул. Некрасовской от Куйбышева до Молодогвардейской;

— ул. Льва Толстого от Куйбышева до Молодогвардейской;

— ул. Молодогвардейская от Высоцкого до Ульяновской;

— ул. Красноармейская от Куйбышева до Галактионовской;

— ул. Шостаковича от Куйбышева до Фрунзе;

— ул. Вилоновская от Куйбышева до Галактионовской;

— ул. Куйбышева от Некрасовской до Вилоновской;

— ул. Фрунзе от Некрасовской до Вилоновской;

— ул. Чапаевская от Некрасовской до Красноармейской.

Расписание перекрытий улиц в связи с Парадом Победы в Самаре 9 мая 2021

Ограничивать движение непосредственно для парада начнут уже вечером 8 мая. С 22:00 до 15:00 9 мая без спецпропусков нельзя будет проехать по следующим дорогам:

— ул. Высоцкого от Молодогвардейской до Галактионовской;

— ул. Некрасовская от Чапаевской до Галактионовской;

— ул. Льва Толстого от Чапаевской до Галактионовской;

— ул. Молодогвардейская от Ленинградской до Красноармейской;

— ул. Красноармейская от Фрунзе до Галактионовской;

— ул. Вилоновская от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской.

Улицы, которые перекроют в Самаре в день парада, 9 мая 2021, с 6:00 до 15:00

— ул. Красноармейская от Максима Горького до Фрунзе;

— ул. Шостаковича от Куйбышева до Фрунзе;

— ул. Вилоновская от Максима Горького до Фрунзе;

— ул. Ульяновская от Чапаевской до Галактионовской;

— Студенческий пер. от Чапаевской до Галактионовской;

— ул. Маяковского от Волжского проспекта до Галактионовской;

— ул. Полевая от Волжского проспекта до Галактионовской;

— ул. Максима Горького от Льва Толстого до Вилоновской;

— ул. Куйбышева от Льва Толстого доВилоновской;

— Волжский проспект от Вилоновской до Лесной;

— ул. Лесная от Волжского проспекта до Осипенко;

— ул. Фрунзе от Льва Толстого до Вилоновской;

— ул. Чапаевская от Льва Толстого до Красноармейской;

— ул. Молодогвардейская от Вилоновской до Полевой;

— ул. Галактионовская от Ленинградской до Ульяновской.

Список улиц, которые перекроют в Самаре в связи с концертом и фейерверком 9 мая 2021

Ограничение движения для следующих улиц будет актуально с 13:00 9 мая до 01:00 минут 10 мая 2021 года.

— ул. Осипенко от Лесной до Ново-Садовой;

— ул. Циолковского от Невской до Осипенко;

— Волжский проспект от Полевой до Лесной;

— ул. Лесная от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

— Северо-Восточная магистраль от Лесной до Ново-Садовой.

Как будет работать общественный транспорт в Самаре на 9 мая 2021 года

Администрация Самары обращает внимание на изменение в схемах движения электрического пассажирского транспорта.

Трамваи №№ 3, 16, 20 с 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая от пересечения ул. Красноармейской и Галактионовской будут следовать по Галактионовской, Венцека, Фрунзе, и далее возвращаться к обычным маршрутам. Аналогично и в обратном направлении.

Троллейбусы №№6 и 16 не будут ходить совсем в периоды с 18:00 до 23:00 5 мая, с 08:00 до 13:00 7 мая, с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая.

Кроме того, будут временно изменены схемы движения автобусов №№ 24, 92, 297, 61, 247, 261, 3, 11, 34, 37, 46, 47, 80, 207, 226, 295, 297, 53, а также автобусов маршрута № 6, дублирующего маршрут троллейбуса №6.

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