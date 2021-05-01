Пасхальная служба в Самаре 1 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция из Софийского собора

В Самарской области начались Пасхальные службы

Пасхальное богослужение в Самаре 1 мая 2021 года начнется в 23.00 во всех храмах Самарской области. Основная служба будет проходить в Софийском соборе на набережной: здесь Литургию совершит митрополит Сергий.

Онлайн-трансляция пасхального богослужения в Самаре 1 мая 2021 года пройдет с 23.00 до 3.00. Ее можно будет увидеть в видео-варианте в группе Самарская область и по самарским телеканалам. Самые интересные кадры из храма мы опубликуем в нашей онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в регионе до сих пор не самая благополучная. Верующие получили благословение на домашние молитвы в этот важный день. Также в церкви говорят, что дозволено самостоятельно освящать куличи и яйца. Онлайн-трансляция предусмотрена для того, чтобы помочь людям прикоснуться к таинству, происходящему в храме, не рискуя своим здоровьем. Точно не стоит идти на службу с признаками недомогания, а также тем, у кого ослаблен иммунитет. Поберечь себя просят и пожилых граждан.

Богослужения продолжаются уже несколько дней. 30 апреля в Великий Пяток митрополит Сергий совершил вечерню с выносом Плащаницы.

Что нужно знать о Пасхальной службе 2021 в Самаре:

- Богослужения пройдут, но при малейших недомоганиях или проблемах со здоровьем, иммунитетом просят остаться дома.

- Не рекомендуют приходить и пожилым гражданам,

- Освящать яйца и куличи можно дома,

- Смотреть службу можно онлайн в группе ВК и на телеканалах.