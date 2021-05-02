Акрон – Крылья Советов 2 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 40 тура ФНЛ

Матч начнется в 14:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ФНЛ плавно вышла на финишную прямую, лидеры уже давно определились, команды, которые отправятся «на выход», тоже. Однако остается еще несколько интриг. Например, сможет ли тольяттинский «Акрон» сохранить прописку в РПЛ или смогут ли «Крылья Советов» набрать больше 100 очков в этом сезоне.

Сегодня, 2 мая, команды сыграют друг с другом в областном дерби, которое пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

Обе команды – дебютанты Футбольной национальной лиги этого сезона. Однако если «Крылья» рухнули в лучшую лигу мира из РПЛ, то «Акрон» всего за один сезон преодолел ПФЛ. И возвращаться туда явно не планирует.

Тольяттинцы в середине сезоне поменяли тренерский штаб и серьезно укрепились. После возобновления сезона красно-черные стартовали очень бодро, отобрав очки у лидеров ФНЛ «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода» и одержав пару важных побед, однако ничьи с прямыми конкурентами и два подряд поражения от «Нефтехимика» и «Алании» осложнили борьбу за выживание.

За три тура до завершения сезона тольяттинцы расположились на самой границе зоны вылета – на 17-ом месте. От спасительной 16-ой строчки их отделяет всего одно очко.

Однако добыть это заветно очко в 40 туре будет очень сложно. В гости к «Акрону» в Жигулевск пожалует грозный сосед – «Крылья Советов».

Самарцы уверенно лидируют в ФНЛ с 89 очками. Отрыв от «Оренбурга» - четыре очка. Плюс у подопечных Игоря Осинькина одна игра в запасе. Если самарцы побеждают в этом туре, они гарантируют себе выход в РПЛ.

«Крылья» в весенней части чемпионата катком проходят по соперникам – из 15 матчей только два завершились вничью в основное время. Остановить самарцев смогли (неожиданно) «Шинник» и грозненский «Ахмат», однако последний все равно уступил «КС» в Кубке России в серии пенальти.

В предыдущем туре ФНЛ «Крылья Советов» разобрались с «Торпедо» 5:1. Один из голов забил Иван Сергеев, которому остается три мяча до повторения рекорда Андрея Федькова по голам в ФНЛ.

У самарцев осталось четыре игры. Если в каждой из них команда Игоря Осинькина наберет по три очка, то сможет набрать 101 балл за сезон.

Букмекеры полностью на стороне «Крыльев». Коэффициент на победу гостей варьируется между 1.4 и 1.6. В победу «Акрона» никто не верит: коэффициент на то, что тольяттинцы смогут обыграть самарцев в дерби – около 8.5. На ничью дают 4.1.

Акрон – Крылья Советов 2 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция матча 40 тура ФНЛ

Игру покажет «Яндекс Эфир». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по самарскому времени.

Также следите за трансляцией на сайте samara.kp.ru.