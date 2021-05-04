Ученические розги, стихи таксистов и шутки про Обаму: как реклама из Самары заставляла россиян смеяться и негодовать

Герои ролика "Самарского хлебозавода №5" путешествуют и в прошлое, и в космос, и в модный бар Фото: Кадр видео

“Где мой хлеб?” - пела в апреле 2021-го значительная часть россиян, посмотревшая рекламный ролик Самарского Хлебозавода №5. В абсурдистском видео сотрудники предприятия путешествуют на “газельке” в пространстве и времени под русскоязычный, воспевающий хлеб римейк What Is Love Хэддавея. Клип успел погостить не только в юмористических и рекламных группах в соцсетях, но даже удостоился сюжета на федеральном телеканале. Вдохновившись таким успехом, мы припомнили другие моменты, когда самарская реклама привлекала к себе внимание всей страны.

В стихотворной "войне" такси приняли участие как минимум семь компаний. Источник фото - соцсети.

Битва такси на билбордах

В прошлом году тольяттинцы увлеченно следили за поэтическим баттлом служб заказа такси, который развернулся на билбордах города. Все началось со слогана Яндекс.Go, которые срифмовали строку “Дождь идет снаружи и внутри” со своим номером телефона. И понеслось… В итоге шесть компаний отметились стишками со шпильками в адрес конкурентов. Такси “Везет” ответило на вызов плакатом с лаконичной надписью “Делом займитесь!” И даже “Тинькофф Бизнес”, не имеющие отношения к такси, использовал ситуацию, чтобы рассказать о своем сервисе переводов для водителей.

Возможно, реакция общественности была бы не столь острой, если бы розги не продавались на самом деле. Фото: Архив "КП"

Розги “Метиды”

В августе 2015-го года книготорговая компания “Метида” решила привлечь к себе внимание, в шутку разместив на продажу “розги ученические”. Да еще и с инструкцией по применению. Это же “дикорастущее средство воспитания” фигурировало на рекламных носителях.

В УФАС юмора не оценили и, после долгих разбирательств, оштрафовали сеть книжных магазинов и ее директора суммарно на 208 тыс. руб. Однако профессиональное сообщество было иного мнения. “Метида” даже получила премию “Волга Бренд” за лучшее решение в наружной и печатной рекламе. Ведь если целью компании было заставить о себе говорить, то она ее успешно достигла.

Сексуальные кондиционеры

Торгово-сервисная компания “Элвес” была известна как рецидивист в мире неудачного юмора на баннерах. Так, в 2015-м году ее оштрафовали за рекламу водонагревателей. На том плакате Мойдодыр отчитывал Барака Обаму словами “а немытым трубочистам стыд и срам!”. Причем то был не единственный билборд, на котором бывший президент США не давал “Элвесу” покоя.

В 2017-м году компания переключилась на новую тему - на улицах Самары появились плакаты со слоганом “Элвес” от жары избавит, за 3 000 р. кондиционер поставит! И если ты в теме, помни: “Элвес” и секс комфортнее”. Антимонопольную службу возмутило даже не криминально низкое качество стиха, а изображение обнаженных мужчины и женщины. На очередной штраф компания отреагировала модифицированной версией баннера. “Обнаженка” на ней была закрыта надписью “Самарское УФАС прекратил секс с женщинами… но “Элвес” продолжает”. Тогда антимонопольщики взялись за монтажников кондиционеров уже всерьез. В какой-то момент на “Элвеса” и его директора было заведено 10 дел.

Те скандальные плакаты по сей день всплывают иногда в сообществах, где обсуждают не вполне удачную или смешную рекламу. Мы же их показывать не будем - неловко как-то.

Небольшой плакат дал повод для большого штрафа. Источник фото - интернет.

“Страховая дразница”

Самарские автоюристы в 2009-м году сумели дважды нарушить федеральное рекламное законодательство в одной рифме, за что и получили штраф в 200 тыс. руб. “Страховая дразница, денег не дает, вот такая задница - позвони, пройдет!" - обещал их плакат. Оказалось, в рекламных слоганах нельзя нарушать правила русского языка как вздумается. И совершенно точно запрещены непристойности.

Впрочем, относительно плаката незадачливых юристов мнение общественности разделилось - некоторые считали его приемлемым и остроумным.

Ролики с Габой радовали неплохой, для 2006-го, компьютерной графикой. Фото: Кадр видео

Редкая птица ГаБа

Некогда серьезный, ориентированный на работу с предприятиями, “ГазБанк” в какой-то момент решил плотнее работать с частными клиентами. И в качестве “близкого к народу” персонажа предложил ГаБу. Трехмерная желто-розовая птица с мультяшным голосом отлично запоминалась и действительно стала популярна. Хоть и рассказывала о вкладах. Даже Никита Михалков однажды сказал, что самая красивая девушка в Самаре - ГаБа.

Впрочем, банка теперь не существует, и даже всепомнящий YouTube сохранил только часть видео некогда известной героиней.

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