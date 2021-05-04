Свежие новости о «Крыльях Советов» на 4 мая 2021: приход Гинера и интерес к футболистам от клубов РПЛ

«Крылья» досрочно вышли в РПЛ и готовятся к финалу Кубка России. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» гарантировали себе место в РПЛ в следующем году и теперь спокойно могут готовиться к финалу Кубка России. Кроме того, недавно самарскому клубу исполнилось 79 лет. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 4 мая 2021.

День рождения «Крыльев Советов»

Начнем с дня рождения. 3 мая «Крыльям» стукнуло 79 лет. В этот день тогда еще куйбышевская команда провела свой первый в истории матч.

- 3 мая 1942 года сборная предприятий авиационной промышленности провела свой первый матч с куйбышевским «Локомотивом» на одноименном стадионе. Этому матчу предшествовал оборонно-физкультурный праздник, который открыл один из старейших футболистов города, многолетний вратарь и капитан сборной Самары, директор Куйбышевского инженерно-строительного института Виктор Крузе. «Команда капитана Карелина», как тогда были названы «Крылья Советов» (в действительности первым капитаном «Крыльев» был Николай Михеев, а Карелин к тому времени уже вернулся в Москву) уступила «Локомотиву» («команде товарища Константина Иванова») со счетом 3:5. Из-за режима повышенной военной секретности настоящие названия команд не разглашались. Правда, есть неофициальные свидетельства, что «оборонно-физкультурный праздник» посетил и страстный футбольный болельщик, посол Великобритании в СССР Ричард Стаффорд Криппс. Этот день и считается днем рождения нашей команды, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

В день рождения клуба на аллее ветеранов «Крыльев» открыли два новых стенда – Борису Казакову и Геннадию Сарычеву.

Выиграть ФНЛ и Кубок России

Теперь еще одна хорошая новость. «Крылья», если кто-то проспал, досрочно вышли в РПЛ. До конца сезона у самарцев осталось три матча в Футбольной национальной лиге, но уже ниже второго места подопечные Игоря Осинькина не опустятся.

Завтра, 5 мая, «КС» сыграют в Москве со «Спартаком-2» в рамках перенесенной игры 35 тура ФНЛ. В ней «Крылья» могут гарантировать себе первое место. Для этого нужно обыграть красно-белых.

Тем не менее, главный матч «Крыльев» в этом сезоне – финал Кубка России против «Локомотива», который пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Этот трофей может подарить самарцам путевку в еврокубки.

- Лига Европы в Самаре – это будет максимально круто, просто мечта. Суперское достижение, которого все ждут. Сам матч в голове не сидит, если только немножко задумываемся. Надо выходить и играть, а там будет как будет. Мы уже подарили Самаре праздник, а если выиграем Кубок, весь город будет гулять, все будут нереально рады. Тогда этот состав точно запомнят надолго. Все в городе помнят состав 2003-2004 годов. У нас есть шанс приблизиться к нему. Выиграть ФНЛ и попасть в Лигу Европы, хоть и через Кубок! Такое редко бывает. Это же просто космос, - сказал полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский в интервью «Чемпионату».

Кстати, в том же интервью Зиньковский заявил, что может покрасить волосы в розовый или фиолетовый, если «Крылья» возьмут Кубок России.

Горшков и Ежов интересны клубам РПЛ

Теперь не к самому приятному, но ожидаемому. Роман Ежов и Юрий Горшков попали в сферу интересов клубов из Премьер-лиги. Оба футболиста интересны «Локомотиву». Кроме того, к Ежову присматривается «Рубин», а к Горшкову – московское «Динамо». В этом уверяет «Матч ТВ».

Насколько правдивы слухи, сказать сложно, однако нет никаких сомнений, что этим летом они будут не единственными.

Приход Гинера и Бабаева – слухи?

Кстати о слухах. Последние дни не утихают разговоры о приходе в «Крылья Советов» президента ЦСКА Евгения Гинера и гендиректора «армейцев» Романа Бабаева.

Такие разговоры поползли после новости «Спорт-Экспресса». В издании заявили, что позиции руководителей ЦСКА ослабли после того, как акции клуба перешли к банку ВЭБ, а внутри красно-синих есть конфликты. В приглашении в «Крылья» Гинера и Бабаева же якобы заинтересовал председатель совета директоров самарского клуба Сергей Аракелов.

В ЦСКА заявили, что в клубе нет разлада, а информацию об уходе руководства назвали слухами.

В «Крыльях» тоже заверяют, что ничего не знают о приходе Гинера и Бабаева.