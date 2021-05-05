«Самара» второй раз подряд выиграла баскетбольную Суперлигу

Это второе чемпионство «Самары» в Суперлиге. Фото: БК «Самара».

«Самара» - чемпион баскетбольной Суперлиги. Во вторник, 4 мая, волжане отстояли этот титул, выиграв трофей во второй раз подряд.

Решающая битва с «Уралмашем» из Екатеринбурга растянулась на пять матчей, а все решилось в драматичном поединке в «МТЛ Арене».

Защитили титул

Для «Самары» это второй титул в Суперлиге. Первый был в сезоне 2018/2019, когда в финале подопечные Игоря Грачева расправились с петербургским «Спартаком».

Стоп! Тогда почему защитили титул, раз первый был в позапрошлом сезоне. Все из-за когронавируса. В прошлом году Суперлига завершилась досрочно еще до старта плей-офф, а нового чемпиона решили не выбирать. Поэтому трофей остался в Самаре.

В регулярном чемпионата команда Игоря Грачева уверенно шла на первом месте, практически не замечая соперников. В этом сезоне с дистанции из-за финансовых проблем сошел владивостокский «Спартак-Приморье» - естественный раздражитель «Самары» и давний соперник волжан. Достойной замены дальневосточникам в регулярке не нашлось.

Зато понервничать болельщикам «Самары» пришлось в плей-офф. После уверенной победы над «Буревестником» 3-0 в четвертьфинале волжане чуть не оступились в шаге от финала. На пути грозной «Самары» встала московская «Руна».

Серия продлилась все пять матчей, а решилась в «МТЛ Арене». Драматичная серия закончилась игрой, в которой «Самара» победила 91:73. «Руна» просто-напросто не выдержала – сдали нервы, не хватило сил. Волжане додавили обессиливших соперников.

- Такой полуфинал был достоин финала, - сказал после той игры наставник «Самары» Игорь Грачев.

Видимо, баскетбольные боги его тогда услышали.

Противостояние с «Уралмашем» растянулось на пять матчей. Фото: БК «Самара».

Дожали в концовке

До этого года пять матчей в финале Суперлиги команды играли только однажды – в 2018 году. Тогда «Самара» в последней игре уступила «Спартаку-Приморье» на своем паркете. Это был первый финал самарцев в Суперлиге, после окончания игры переполненная «МТЛ Арена» молчала.

Спустя три года история могла повториться. Снова пятый матч серии, снова в «МТЛ Арене». Только на этот раз вместо дальневосточников «Уралмаш».

Екатеринбургская команда закончила регулярный сезон на втором месте, чуть-чуть недотянув до «Самары». В четвертьфинале прошла «Новосибирск», а в полуфинале обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК».

На финальную серию «заводчане» настраивались как на последний бой. И это сработало. В первой игре, которая прошла в Самаре, «Уралмаш» выгрыз победу 85:84. После «Самара» собралась, сравняла счет и вышла вперед, но в четвертом матче екатеринбуржцы смогли вернуть интригу в противостояние, обыграв волжан на своем паркете 93:82.

Впрочем, после поражения главный тренер «Самары» Игорь Грачев был спокоен. Он заявил, что родные стены в пятом матче помогут его команде. Так и случилось.

За четыре матча команды уже успели привыкнуть друг к другу и поэтому без стеснения начали проверять друг друга на прочность с первых же минут. Всю первую четверть команды шли нос к носу, но под занавес периода уральцы все-таки вышли вперед. Впрочем, ненадолго – во второй четверти Артемс Бутянковс трехочковым броском вернул «Самаре» лидерство.

Все решила игра в «МТЛ Арене». Фото: БК «Самара».

Следом «Уралмаш» попытался восстановить статус-кво, однако на авансцену вышли Владимир Пичкуров, Айк Нваму и Антон Глазунов. Их трехочковые броски припечатали «Уралмаш», доведя отрыв «Самары» в счете до +3.

Волжане почуяли кровь и уже не давали своей жертве передохнуть – отрыв только увеличился. Вернуть интригу гостям удалось в четвертой четверти, когда они сократили отставание до минимума. Только за две минуты до конца встречи самарцам снова удалось убежать вперед. Тогда и стало ясно – погоня окончена, «Уралмаш» смертельно устал.

В итоге 86:73 – «Самара» дожимает соперника в концовке матча и в концовке серии и берет второе чемпионство.

А что дальше?

«Самара» постепенно превращается в гегемона Суперлиги. Два чемпионства, Кубок России в 2020 году. Очевидно, что команде становится тесно в Суперлиге. А расти есть куда – выше Единая лига ВТБ.

Разговоры об этом ходят уже давно. У руководства и клуба, и области не раз спрашивал, пойдет ли команда на повышение. Ответ всегда был один – достроим Дворец спорта на Молодогвардейской, тогда и посмотрим.

Когда Дворец спорта начнет принимать матчи, сказать трудно, однако кроме площадки есть и другие моменты – финансирование, инфраструктура. Под Единую лигу ВТБ нужно будет меняться.

Следующий сезон «Самара» точно проведет в Суперлиге, а что будет дальше – вопрос открытый.