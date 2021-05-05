В Самаре мужчина пустился вплавь по затопленному пешеходному переходу

Именно в этом закрытом переходе и плавал смельчак Фото: администрация Самары

Необычное видео разлетелось в социальных сетях в Самаре. Его героем стал мужчина, который решил вплавь преодолеть подземный пешеходный переход: да-да, в нем в самом деле воды было почти по плечи.

- Я буду первым, кто перейдет вот здесь, этот пешеходный переход, - провозглашает мужчина, который явно до этого что-то принял на грудь. И смело вступает в прохладную водичку, оставив все свои ценные вещи на руках у каких-то встречных ребят. Именно они и сняли героический заплыв под дорогой в Куйбышевском районе.

Видео вызвало разные эмоции у зрителей. Кто-то покрутил пальцем у виска, кто-то возмутился: мол, в самом деле, что же такое, а как людям предлагают ходить? Впрочем, на видео заметно, что Пугачевский тракт перейти можно - неподалеку есть светофор и надземный переход.

Власти Самары объяснили, что происходит. Оказывается, именно этот подземный переход находится в стадии реконструкции. Организация, которая строит Фрунзенский мост - на втором этапе - и саму дорогу от моста по Куйбышевскому району, планирует в скором времени запустить построенную канализационную насосную станцию сточно-дождевых вод.

- Вода будет откачана, продолжены работы по реконструкции. В 50 метрах от подземного перехода, организован наземный пешеходный переход, с соответствующей временной разметкой, знаками и светофорным объектом, - рассказали в министерстве транспорта Самарской области.

Более того, здесь обратили внимание, что доступ к переходу закрыт, там стоят специальные ограждения и фактически и те, кто снимал видео, и сам пловец нарушили правила, проникнув на строящийся объект. Местные жители в свою очередь объяснили, что здесь переход закрыли уже давно - сначала его просто загородили, а по весне из-за талых воды там скопилась влага. Убрать ее должны в скором времени - пока же сюда точно не стоит соваться, это опасно.

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