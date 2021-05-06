Тольяттинские химики продолжают восстанавливать лес

Скоро молодые сосенки пойдут в рост. Фото: ПАО КуйбышевАзот

Сотрудники ПАО КуйбышевАзот продолжают восстанавливать тольяттинский лес. Накануне майских праздников новые посадки появились еще на трех гектарах земли. Сейчас здесь приживаются молодые сосенки: пройдут десятки лет, прежде чем они превратятся в настоящий густой бор. Серьезный урон тольяттинским лесам нанесли страшные пожары 2010 года, когда выгорела большая территория, на которой росли вековые сосны. Приятно, что на протяжении последнего десятилетия социально ответственные предприятия и неравнодушные горожане принимают активное участие в новых посадках и уходе за ними. Работа эта продолжается из года в год, и в Тольятти уверены, что подобное отношение позволит рассчитывать на полноценное восстановление «легких города».

- На протяжении последних лет КуйбышевАзотом профинансировано восстановление леса на 39 Га, и это означает, что не только посажены молодые деревья, но и организован уход за ними на протяжении трех лет. К сожалению, такой комплексный подход пока реализуется не часто. В посадках участвуют не только сотрудники завода, мы приглашаем всех желающих приобщиться к такому важному делу. В наших планах на 2021 год – восстановить лес на 6 гектарах, - поделились своими планами на предприятии.

Заводчане восстанавливают тольяттинский лес. Фото: ПАО КуйбышевАзот

Очень важно, что о высаженных молодых деревцах не забывают.

- Уже семь лет вместе сажаем лес, восстанавливаем пострадавшие во время пожаров насаждения. Причем предприятие не только помогает в посадках, но и взяло на себя обязательства по дальнейшему уходу за молодыми саженцами, - рассказывает председатель правления Социально-экологического союза Андрей Крючков.

Каждое деревце - настоящая драгоценность. Фото: ПАО КуйбышевАзот

Немаловажно, что только высадкой леса на КуйбышевАзоте не ограничиваются. Предприятие проводит большую работу по ликвидации городских несанкционированных свалок, откликаясь на просьбы городской администрации. Сотрудники предприятия активно участвуют в субботниках по благоустройству и озеленению городских и пригородных территорий, делая свой вклад в будущее родного города.