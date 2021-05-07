Ураза-байрам в Самаре 2021: программа мероприятий и условия посещения мечетей

В этом году мусульмане Самарской области смогут посещать мечети в Ураза-байрам Фото: Архив "КП"

12 мая заканчивается месяц Рамадан, а 13 мая мусульмане Самары вместе со всем миром отметят окончание поста праздником Ураза-байрам. Предрассветная молитва фаджр в Самаре начнется в 4:00, а Праздничная молитва Гайд намазы - в 5:20. Кроме того, региональное духовное управление мусульман Самарской области установило размер садака фитр для праздника в нашей губернии. Минимальный размер милостыни разговения составит 100 руб., либо 200 руб. для людей среднего достатка. Размер Закят аль-фитр в пользу малоимущих будет исчисляться по стоимости фиников и изюма, и достигнет 700 руб. Для ряда регионов день Ураза-байрам считается нерабочим, но Самарской области это не касается.

В 2020-м году, по решению Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, мечети были закрыты для прихожан во время Ураза-байрам из-за коронавируса. Тогда верующие встречали праздник дома. В этом году мечети можно посетить при условии строгого соблюдения нескольких несложных правил. Верующим надлежит соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, совершать намаз только на собственных ковриках и не входить в молельный зал без носков. Также мусульманские лидеры региона прежде неоднократно призывали проходить вакцинацию, что также поможет сделать посещение религиозных учреждений более безопасным.

За пределами мечетей антиковидные меры продолжают оказывать более существенное влияние на масштаб проведения праздника. Администрация Самары пока не заявляла о намерениях проводить посвященные Ураза-байраму массовые празднования в парках и на площадях города. В афишах также не встретить тематических мероприятий на концертных площадках. В случае обновления программы Ураза-байрам в Самаре 2021 этот материал будет дополнен.