«Она меня сбила, а потом обвиняла в том, что я помял ее капот!»: самарца судят за порчу чужой машины

Девушке пришлось менять капот, чтобы продать машину Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарское правосудие никак не может разобраться в обстоятельствах ДТП, которое произошло 5 февраля 2016 года. В тот день дорогу не поделили Александр и Елена, мужчина оказался на капоте ее машины. Девушка утверждает, что он сделал это намеренно из хулиганских побуждений, мстя за то, что она не дала влиться ему с обочины в общий поток машин. У Александра – другая версия: девушка пыталась его сбить за то, что он сложил ей боковое зеркало, пытаясь избежать столкновения. Ссора недавно дошла до Верховного суда РФ. В странной истории пытались разобраться и корреспонденты «КП-Самара».

Версия №1: женщина за рулем пыталась сбить пешехода

- Скажу сразу: я никогда не езжу по обочине. То утро не было исключением, да и откуда зимой обочины на самарских дорогах? Там залежи снега, - в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Александр сразу расставляет акценты. – Из Крутых Ключей на Московское шоссе мы ехали в пробке. Полоса для движения в том месте вообще-то одна, но желающих выехать много, и на кольце все стояли впритык друг к другу в две полосы.

Александр находился в правом крайнем ряду, слева от него «ползла» черная «Гранта», по его словам, сантиметр за сантиметром «соседка» прижималась к его Chevrolet Cruze так, что вот-вот боковые зеркала соприкоснулись бы.

- Я протянул руку и сложил ей боковое зеркало, чтобы она не повредила мое, - рассказывает мужчина. – Она подумала, что я его сломал, с этого и начался конфликт.

«Гранта» подрезала его машину, он остановился, приоткрыл окно. Девушка бесилась, кричала и в порыве злости ударила рукой по боковому зеркалу его машины. Зеркало сложилось, Александр вышел из машины, сказал, что сейчас вызовет полицию, достал телефон, чтобы зафиксировать все происходящее на фото и видео.

- Я стоял перед ее автомобилем, когда она села за руль, завела мотор и ударила по газам. Все произошло за секунды: машина несется на меня, я подпрыгиваю, машина тормозит, и я приземляюсь ей прямо на капот. Все в шоке, у нее – вмятины, у меня – ушибы, - вспоминает тот день мужчина.

Вызвали полицейских, инспекторы оформили протокол о наезде на пешехода. Через месяц Александра вызвали на допрос в полицию. Так он узнал, что стал фигурантом уголовного дела об умышленной порче чужого имущества.

Версия №2: обочечник испортил машину

По версии Елены, которая позже стала официальной версией следствия, Александр в то утро ехал по обочине. Пытался вклиниться в общий поток, его не пускали. Елена бы тоже не пропустила, но он был дерзкий, агрессивный, ударил рукой по ее зеркалу, она испугалась, затормозила, а он этим воспользовался и вклинился в поток машин.

- Я думала, что он сломал мне зеркало, обогнала его, перекрыла ему проезд, остановилась. Встал и он, я подошла к его машине начала кричать на него. А он мне ответил: «Попробуй докажи, что это я сделал». Мне стало обидно, со злости ударила его боковое зеркало, села к себе в машину, а он выскочил, начал бегать вокруг меня, ругаться матом, - так описывала впоследствии в суде события того дня Елена. – Я завела двигатель, но скорость не переключала, держала ногу на педали тормоза. В этот момент мужчина резко разбежался и прыгнул мне на капот машины, оставив там вмятины.

Александр не согласен с тем, что должен платить за вмятины на машине Елены Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Суды не знают, кому верить

Первые две инстанции поверили версии следствия. Сначала дело рассматривали в мировом суде. Версию Александра подтвердили его жена и пассажир автобуса, проезжавшего мимо в тот день. Версию Елены - два свидетеля, которые в то утро стояли вместе с ней в пробке.

- Я ехала с мужем в машине, на автомобиль Chevrolet Cruze мы обратили внимание, потому что он пытался с правой обочины вклиниться в общий поток машин, даже не включив при этом сигнал поворота, - заявила в суде одна из свидетельниц. – И действительно, это мужчина запрыгнул на капот «Гранты» в то время, как машина стояла на месте.

Даже инспектор ГИБДД, ранее оформивший материалы о наезде на пешехода, в суде рассказал иное:

- Я думаю, не было никакого наезда на пешехода, - заявил страж порядка. - Вмятина на капоте «Гранты» была централизованной. Чтоб поставить такую вмятину, нужно сгруппироваться. При наезде на пешехода остаются следы в виде рваной одежды, следов грязи на одежде. У Александра таких следов на одежде не было.

19 мая 2017 года мировой суд признал Александра виновным и к 200 часам обязательных работ, плюс обязал выплатить потерпевшей ущерб за замену капота, услуги экспертов и адвокатов – почти 32 тысячи рублей. В августе того же года Красноглинский районный суд признал это решение законным и обоснованным.

Новый поворот

В этом году жалобы Александра и его адвоката дошли до Верховного суда РФ, который признал справедливость некоторых их замечаний, после чего дело направили в Шестой кассационный суд в Самаре.

- В своей жалобе мы обратили внимание на процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции: в основу приговора положены доказательства, которые в заседании не исследовались, кроме того, потерпевшая не была признана в установленном порядке гражданским истцом, Александр – гражданским ответчиком, тем не менее, с него постановили взыскать ущерб по гражданскому иску, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» адвокат АБ Fortis Дмитрий Павлов.

Александр говорит, что у него есть и другие вопросы к следствию и суду: по поводу его ночных допросов, свидетелей, которые как будто взялись из ниоткуда, экспертов, которые решили, что капот «Гранты» нельзя было отремонтировать, а обязательно нужно менять.

В общем, в ближайшее время в Самаре начнется новый «бой» по «старому» делу. Заседание в Шестом кассационном суде назначено на середину мая.

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