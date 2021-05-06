Салют в Самаре на 9 мая 2021 года: где и во сколько будет фейерверк к Дню Победы

В Самаре прогремит салют в честь Дня Победы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Появилась подробная информация про салют в Самаре на 9 мая 2021 года, который разукрасит небо над Волгой в честь Дня Победы - 2021. Рассказываем, где его лучше смотреть, во сколько он начнется, сколько залпов дадут в честь праздника.

Время салюта в Самаре на 9 мая 2021 года

Известно, что салют начнется в 22.00. Приходить на место лучше немного заранее, чтобы выбрать удобное место. Обычно красочное представление длится около 15-20 минут. Иногда фейерверк делится на две части и вторая начинается после небольшой паузы. Также начало может немного запоздать - обычно зрители терпеливо ждут первых залпов.

Место салюта в Самаре на 9 мая 2021 года

Площадкой как всегда станет набережная реки Волга. В темном небе над рекой красочная феерия смотрится особенно красиво. По предварительной информации салют будут давать под площадью Славы. Однако, эту информацию могут уточнить. В любом случае, с набережной обычно салют хорошо видно со всех точек.

Каким будет салют в Самаре 9 мая 2021 года

Организаторы рассказали, как именно планируют удивлять самарцев салютом в этом году. - Во время праздничного представления будет произведено 30 залпов из 122-мм орудий Д-30 и выпущено небо свыше 600 фейерверков «Вега» и «Ассоль» из салютных установок, - рассказали в ЦВО. Также здесь уточнили, что для проведения мероприятия понадобятся усилия около 30 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Где смотреть салют, читайте в нашей подборке лучших мест и предложений.

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Уже сегодня в Самаре можно увидеть выставку военной техники.