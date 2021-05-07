«Кругом голод, а нам давали карточки»: ветеран Сызранского НПЗ рассказала о работе на заводе во время войны

В победе под Сталинградом есть заслуга и Валентины Чабан. Фото: АО "СНПЗ"

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») чтит свою историю, которая началась в самые тяжелые для страны годы Великой Оте чественной. Самоотверженный труд людей, запустивших производство в 1942-м, можно смело приравнять к фронтовому подвигу: бензин тогда отправился по спецветке прямиком в Сталинград, где разворачивались важнейшие бои, которым предстояло стать переломными в этой войне.

Сегодня коллектив СНПЗ окружает вниманием своих ветеранов, участников тех событий. Героических тружеников тыла, которые еще могут поделиться бесценными воспоминаниями, осталось мало. Среди них и Валентина Чебан.

ДЕТСТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ

Сегодня Валентине Михайловне за 90, и память уже подводит. Многие детали прошлого стираются, события подергиваются туманом. Но чувства и ощущения не забываются. Это и запах хлебной пайки, о которой думаешь весь день. Внезапная слабость в ногах, когда в небе слышится гул приближающихся самолетов. Восторг и пробуждение тысяч желаний, о которых пришлось забыть на пять лет, - в тот самый момент, когда Левитан возвестил о Победе.

…О чем мечтает пятнадцатилетняя девчонка? Довоенная Валя, как любая сверстница, - о прекрасных платьях, о встрече с хорошим, работящим парнем. Но в конце 1941-го девушке было совсем не до нарядов. Беспощадный враг рвался к Москве, Поволжье наводнили беженцы, да и здесь уже начали готовиться к обороне, чтобы стоять насмерть. Большинство мужчин ушли на фронт, и Валя с другими детьми, женщинами и стариками рыла окопы в ледяном монолите земли. Холод пробирал до костей, постоянно хотелось есть и хоть разок выспаться.

- Зима выдалась лютая. До места, где копали окопы, приходилось топать километров семь, а после смены столько же идти обратно, - вспоминает Валентина Михайловна. - Помню, в небе летали самолеты и сбрасывали листовки. Нам запрещали поднимать их, но мы и так знали, что там написано. Враг запугивал нас.

Когда Валентине минуло шестнадцать, ее направили в школу фабрично-заводского обучения получать специальность маляра-штукатура. Но с малярами страна могла подождать, а Сызранский НПЗ остро нуждался в кадрах, и, спустя полгода, девушка оказалась на заводе.

Валентину распределили в лабораторию - пробоотборщицей. Она быстро прошла обучение и приступила к работе. Трудились вахтами по 12 часов, жили прямо на заводе. Сначала в палатках у ремонтного цеха, потом на втором этаже лаборатории, а как построили общежитие, то переселились туда.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ

Поначалу скромной и тихой девчонке было несладко: пришлась не по душе напарницам из-за слишком скрупулезного отношения к делу. Однажды пошла брать пробы из резервуара, а на самом нижнем слое - вода. Выяснилось, что снизу никто и не черпал, и лишь она провела забор по всем правилам. Собралась комиссия во главе с руководством, заставили Валентину повторить свои действия.

- Я трясусь от страха, боюсь, что всех подвела. Взяла ведерко и начала брать пробы, как нас учили: сначала верхний слой, потом средний и третий - со дна резервуара. Снова вода! Быстро отключили установку и начали искать причину неполадки. А мне премию дали, на которую я купила отрез ткани на платье и брезентовые туфли, - улыбается ветеран.

Особенно тяжело работать было зимой: мороз, ветрище валит с ног, а брать пробы нужно в любую погоду, дома или в помещении не отсидишься.

- Карабкаешься на резервуар, руки отморожены, все в красных пятнах от бензина, болят, - описывает свои трудовые будни Валентина Михайловна. - А куда деваться? Война есть война. Да и тем, кто попал на завод, считай, повезло еще. Кругом голод, а нам карточки давали - на 800 грамм хлеба в день и обед в столовой.

Пробоотборщицей Валентина Чебан проработала до июля1944-го. Потом перешла на должность лаборанта химического анализа. Но большая часть трудового пути заводчанки связана с цехом № 6. Почти 30 лет, до самой пенсии, Валентина Михайловна работала электромонтером по обслуживанию электрооборудования предприятия. Того самого завода, который навсегда стал ее судьбой.