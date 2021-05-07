На борту взрослые и дети: в Оренбурге экстренно сел самолет «Boing-738», летевший в Москву

К счастью, никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятные эмоции и даже страх сегодня утром пришлось испытать пассажирам самолета «Boing-738». Авирейс № 1245 авиакомпании «Аэрофлот» направлялся из Оренбурга в московский Шереметьево, только взлетел, как вынужден был приземлиться.

— Экстренная посадка воздушного суда произошла из-за возможной технической неисправности. Сработал датчик неисправности закрылок, и экипаж был обязан спуститься, — рассказывают в Уральской транспортной прокуратуре.

На борту во время случившегося находились 68 пассажиров. Трое из них еще дети. К счастью, никто не пострадал, но люди серьезно испугались. К повторному взлету многие подходили с еще свежими переживаниями.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются в оренбургской транспортной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства следят за тем, как работают службы аэропорта и не нарушают ли они права пассажиров.

По факту экстренной посадки назначена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а тех, кто виноват в этом, привлекут к ответственности. Специалисты в свою очередь обещают выяснить, почему произошли неполадки и не допускать их в дальнейшем.

Отметим, что похожие ситуации - не редкость. Меньше месяца назад в Шереметьево экстренно сел самолет из Волгограда. Случилось это после того, как экипаж получил сигнал об открытом грузовом люке. А в Самаре посадку был вынужден совершить посадку самолет, в котором плохо себя почувствовал 16-летний парень.

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