«Хочу, чтобы прадед мной гордился»:что рассказали юнармейцы, которые пройдут в Параде Победы 9 мая в Самаре

В каждом параде принимают участие и юнармейцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В параде Победы на площади Куйбышева в Самаре 9 мая принимают участие не только подразделения различных родов войск, но и курсанты и юнармейцы. На самую большую площадь Европы в этот день вышли восемь десятков ребят в ярко-красных майках и беретах. Старшеклассники рассказали журналисту «КП-Самара», что побудило их участвовать в торжественном событии и какое значение имеет сегодня Победа для подрастающего поколения.

«Всегда мечтала об армии»

Десятиклассница школы №132 Настя Сапрыкина с ходу признается – всегда мечтала служить в армии, даже всерьез подбирала учебное заведение, но поняла, что не проходит по состоянию здоровья. Однако это не помешало ей вступить в Юнармию сразу же, как только в школе объявили об организации отряда.

Настя Сапрыкина всегда мечтала служить в армии Фото: Ольга НОВИКОВА

- 1 сентября три года назад к нам пришел новый педагог по ОБЖ Сергей Николаевич Салютин и объявил, что начинается набор в Юнармию. Я сразу «загорелась», и мама поддержала - в молодости она была командиром подразделения по начальной военной подготовке, потом служила в милиции, - рассказывает Настя Сапрыкина. – Дед тоже был военным, служил связистом. С первых же занятий поняла, что это мое. Мне нравится армейская дисциплина, строгость, ну и командовать тоже люблю.

Ни один парад не обходится без юнармейцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад Победы для девушки имеет особенное значение.

- В моей семье, к сожалению, не сохранилась информация о родственниках, которые воевали в Великую Отечественную, - сетует Настя. – Но для меня очень важно показать ветеранам: мы помним о том, что они сделали. Ведь, по сути, мы – последнее поколение, которое видит их живыми, последнее поколение, которое может связаться с ними какими-то нитями. И одна из этих нитей – это как раз парад. Я уже принимала участие в парадах 7 ноября и 9 мая, подготовка к ним достаточно изнурительна – например, осенью был дождь и холод, мы вымокли и замерзли. И это состояние, что ты жертвуешь чем-то, чтобы порадовать ветеранов и остальных зрителей - это все добавляет самооценки. Когда ты стоишь, ждешь прохода своей коробки, смотришь на ветеранов и видишь слезы на их глазах - то чувствуешь, что все, что ты делаешь – не зря.

«Военные истории стали семейными преданиями»

Десятиклассник Виталий Дубов в Юнармии уже четвертый год. Признается – поначалу они с другом записались в отряд только ради общения и активностей.

Виталий Дубов наизусть помнит военные истории прадедов Фото: Ольга НОВИКОВА

- Что такое армейская дисциплина – даже не представляли, - говорит он. – Ну и конечно, поначалу было сложновато, руководитель у нас очень строгий. Но потом втянулись, и сейчас я уверен, что полученные навыки работы в команде, коммуникации помогут мне в дальнейшей жизни.

О боевом пути двух своих прадедов – Петра Константиновича Дубова и Виктора Григорьевича Шишкина Виталий знает, кажется, все подробности.

Одним из главных критериев для участия в параде стал уровень строевой подготовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Виктор Шишкин был командиром танка Т-34. Он начал служить в 1939 году в Приморском крае, в 19421 году его перевели в Московскую область во 2й механизированный корпус. Прошел всю войну, освобождал Киев, Калинин, участвовал в битве на Курской дуге, войну закончил в Калининграде, за это получил медаль. Трижды его танк был подбит, а он ранен, - перечисляет молодой человек. – Другой прадед, Петр Дубов, был стрелком в 241м стрелковом полку 95й стрелковой дивизии. Войну начал в 1944 году – тогда ему было всего 19 лет. Дважды был ранен. В его наградном листе значится, что он отличился при взятии деревни: первым ворвался и огнем автомата уничтожил пять фашистов, а когда потом противник пошел в контратаку, товарищ Дубов уничтожил еще 10-х. Помню, дед рассказывал: его отец шел со взводом в 28 человек по лесу, и в этот момент случился авианалет. Прадед с другом укрылись в ямке и единственные уцелели, их плащ-палатка, которой они накрывались, вся была в дырах. Военные истории в нашей семье передаются из уст в уста и, конечно, такие рассказы с детства производили на меня огромное впечатление. Потом еще дополнительно искал информацию о родственниках на специализированных сайтах. Выяснил, что еще один прадед погиб под Сталинградом, другой – погиб 89 мая 1945 года – пошел за водой и подорвался на мине. Для меня парад – это память, возможность отдать долг и почувствовать свою причастность. Если не помнить о прошлом, будущее будет печальным.

Лида Гомонова может и автомат разобрать, и полосу препятствий пробежать Фото: Ольга НОВИКОВА

«Разбираем «калаши» и бегаем через полосу препятствий»

Восьмиклассница Лида Гомонова записалась в ряды Юнармии после того, как заинтересовалась военной тематикой на уроках истории.

- Мне сказали, что на занятиях отряда очень интересно рассказывают, и это действительно оказалось так, - говорит она. – Захватывающими оказались и практические занятия – мы разбираем и собираем автомат Калашникова, проходим строевую подготовку, бегаем через полосу препятствий. Иногда я чувствую сомнения окружающих, что девочка может такое сделать, и тогда мне хочется непременно доказать обратное. И у меня получается!

Лида очень гордится своим прадедом – Константином Федоровичем Криволуцким. Кадровый военный, тот начал службу на Дальневосточном фронте и воевал на Халкин-Голе.

Подготовка к параду началась задолго до его проведения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Он был механиком, командовал авиационной мастерской, в войну приходилось работать по 20 часов в сутки, - рассказывает она. – После Победы он продолжил военную службу до 1962 года, а потом преподавал в Санкт-Петербургской академии. Я уверена, что прадед гордился бы тем, что я вступила в ряды Юнармии!

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Салютин,

руководитель парадного расчета Юнармии на параде 9 мая на площади им.Куйбышева

- Юнармейцы принимают участие в параде в каждом городе, где проводится парад, это распоряжение министра обороны. В параде 9 мая на площади Куйбышева принимают участие 80 юнармейцев – 71 человек в строю и еще 9 в запасе. Подготовка к этому мероприятию началась в феврале 2021 года. Сначала тренировались в спортивном зале, потом, когда потеплело, - на площади Куйбышева. Изначально на участие в параде претендовали 120 кандидатов, однако было отобрано 80 лучших. Главными критериями выбора стали ответственное отношение к параду, хорошая строевая подготовка и стаж нахождения в Юнармии не менее трех лет.