Встреча пройдет на «Солидарность Арене» в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Фото: ФК «Краснодар-2».

Прогноз на матч 41 тура ФНЛ Крылья Советов – Краснодар-2 8 мая 2021 – 2:0.

«Крылья Советов» уже обеспечили себе первое место в ФНЛ и уже точно в следующем сезоне сыграют в Премьер-лиге. Матч с «Краснодаром-2» мог превратиться в формальность, если бы не одно но – эта игра станет прощальной для Сергея Корниленко.

Белорусский форвард завершил карьеру в 2019 году и сейчас является спортивным директором «Крыльев». Однако прощальный матч Корниленко так и не провел – карьеру пришлось завершить из-за травмы. Теперь нападающий вернется на поле в футболке «КС», чтобы попрощаться с болельщиками.

Ждать, что Корниленко отыграет всю встречу, не стоит. Нападающего, скорее всего, мы увидим под занавес матча – минут на 15-25.

«Крылья» подходят к этой игре с 95 очками в активе и серией без поражений, которая тянется с ноября прошлого года. Более того, после возобновления сезона подопечные Игоря Осинькина сыграли вничью только с «Шинником» в ФНЛ и «Ахматом» в Кубке России (основное время поединка в Грозном закончилось вничью 0:0, «Крылья» победили в серии пенальти).

Скорее всего, самарцы выйдут на игру смешанным составом. Турнирные задачи решены, а впереди еще финал Кубка России против «Локомотива», который запланирован на 12 мая. Тренерский штаб наверняка побережет своих лидеров и даст им отдохнуть.

Тем не менее, слабее «Крылья» от этого не станут. У волжан длинная скамейка, на которой есть футболисты, которым есть что доказывать тренерскому штабу.

Впрочем, есть что доказывать и молодым игрокам «Краснодара-2». «Быки» борются за выживание. От зоны вылета их отделяет всего одно очко, так что любая оплошность может дорого обойтись южанам.

А таких оплошностей хватало. После возобновления сезона «Краснодар-2» смог выиграть только в трех матчах, еще четыре закончились вничью. Поражений же накопилось семь штук. Последние два – от «Алании» 1:3 и от «Текстильщика» 0:1 - случились в предыдущих турах.

«Крылья» безусловный фаворит предстоящей встречи. Даже несмотря на то, что часть лидеров будет смотреть игру со скамейки запасных, а то и с трибуны, команда Игоря Осинькина выглядит сильнее своего южного соперника. Скорее всего, «Крылья» победят с перевесом в два мяча.

Встреча пройдет на «Солидарность Арене» в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.