«Под угрозой целые улицы»: в Самаре создали петицию против уничтожения исторического поселения

Бывшие сестринские корпуса Иверского монастыря - ЦГФО - в списке на расселение. Фото: http://istsamara.tilda.ws/protivsnosov

В Самаре создали петицию против уничтожения исторического поселения. Неравнодушные горожане и активисты регионального отделения ВООПИиК обратились к губернатору с просьбой помочь спасти исторический центр областной столицы от сноса и последующей застройки многоэтажками.

«Это стихийное бедствие»

- В 2020 году на сотнях домов в историческом центре Самары появились объявления о расселении и сносе, – пишут авторы петиции. - Планируется уничтожение ансамблей целых улиц - Самарской, Садовой, Водников и других. Кроме действительно ветхих домов приговор получили многие ценные здания, лишенные защитного статуса объектов культурного наследия. Их сносы приобрели в историческом центре Самары характер стихийного бедствия.

Авторы петиции напоминают: 27 декабря 2019 года региональные власти приняли решение о присвоении центру Самары статуса исторического поселения регионального значения. Эта мера была призвана защитить архитектурный облик старого города. Однако что-то пошло не так.

- Сейчас мы отмечаем проволочки в определении предмета охраны, до сих пор не приняты регламенты, нормирующие планы застройщиков в границах исторического поселения, нет объединенной зоны охраны, охранного статуса лишены ценные градоформирующие объекты, создающие необходимый исторический фон, - пишут авторы петиции. - Бездействие, проволочки соглашательство органов охраны уже привели к началу лавинообразных сносов в историческом поселении. Также уже после введения статуса исторического поселения было выдано разрешение на строительство 16-этажного дома на ул. Маяковского.

Дом на ул.Алексея Толстого, 65 собираются расселить и снести. Фото: http://istsamara.tilda.ws/protivsnosov

Под снос

Авторы петиции также напоминают о сложившейся практике предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства

- Это дает возможность бесконечного введения параметрических подзон с произвольным назначением высоты застройки. Так в границах исторического поселения Самара уже введено 6 подзон, предполагающих застройку от 34 до 75 м (!!!) высотой, - отмечается в петиции.

В документе отмечается, что при определении зданий под снос зачастую не учитывается их статус. Так, в торги на снос уже попали памятники архитектуры (Степана Разина, 106 лит. В, Чапаевская, 91-93), десятки ЦГФО - ценных градоформирующих объектов, а также здания, отремонтированные силами волонтеров в рамках «Том Сойер Феста» (например, ул. Чапаевская, 133).

- В результате действительно аварийные здания не расселяются и обрушиваются, знаковые здания города – например, Реальное училище или особняк Егорова-Андреева, стоят в руинах, а на месте малоэтажных кварталов вырастают небоскребы без необходимой инфраструктуры. То, что в других российских городах и странах бережно сохраняется для будущих поколений, в нашем городе последовательно стирается с лица земли ради безликих многоэтажек, - сетуют авторы петиции. - Если уничтожение исторического поселения продолжится, то уже через год Старой Самары не станет!

Дом на Чапаевской, 133 был отремонтирован волонтерами "Том Сойер Феста". Фото: http://istsamara.tilda.ws/protivsnosov

Мораторий и общедоступная база

Неравнодушные горожане просят главу региона вмешаться в ситуацию, ввести мораторий на сносы домов в историческом поселении до принятия регламентов и создать согласительную комиссию с представителями ВООПИиК и других общественных организаций для решения судьбы исторических зданий. Также авторы петиции предлагают создать общедоступную базу зданий, признанных аварийными и/или подлежащими сносу.

- До конца 2021 года принять все необходимые для исторического поселения регламенты, зоны охраны и список ценных градоформирующих объектов, - считают градозащитники.

Реакция властей на петицию пока неизвестна.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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