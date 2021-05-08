Корниленко завершил карьеру в 2019 году, однако сегодня снова выйдет на поле. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» за два тура до конца сезона ФНЛ обеспечили себе первое место и уже не опустятся на вторую строчку. Однако турнир продолжается, впереди еще две встречи в лиге и финал Кубка России по футболу.

Перед главным матчем сезона – против «Локомотива» в Кубке – самарцы сыграют с «Краснодаром-2» на своем поле. Поединок мог бы превратиться в формальность, если бы не одно но – это будет прощальная игра Сергея Корниленко.

Форвард завершил карьеру в 2019 году из-за травмы и так и не успел попрощаться с болельщиками. Сейчас такая возможность у Корниленко есть. Нынешний спортивный директор «Крыльев» появится на поле, скорее всего, в концовке встречи и сыграет 15-25 минут.

Будет в этой встрече одна интрига – станет ли Сергей Корниленко лучшим бомбардиром «КС» в российской истории. Для этого форварду нужно забить всего один мяч. Пока белорусский нападающий делит первую позицию с Андреем Карякой.

Впрочем, помимо Корниленко у «Крыльев» есть на кого посмотреть. Скорее всего, часть лидеров останется в запасе, а то и будет смотреть матч с трибуны, а тренерский штаб проверит ближайший резерв. Встреча с «Краснодаром-2» - отличная возможность проявиться себя.

Если «Крылья» уже точно не сыграют в ФНЛ в следующем сезоне, то с «быками» пока еще не все ясно. Южане идут в опасной близости к зоне вылета. От нее «Краснодар-2» отделяет одно очко, поэтому черно-зеленые будут из последних сил бороться за каждый балл, чтобы не вылететь в ПФЛ.

«Крылья» и «Краснодар-2» встречались до этого всего один раз – в первом круге этого сезона. Тот матч завершился ничьей 1:1.

Безусловный фаворит матча – хозяева. Самарцы сильнее и опытнее. Плюс на них не давит результат. Букмекеры тоже не верят, что «Краснодар-2» сможет одолеть «Крылья» на их поле.

Крылья Советов – Краснодар-2 8 мая 2021: прямая трансляция матча 41 тура ФНЛ

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в «Яндекс Эфире», а также на сайте samara.kp.ru.