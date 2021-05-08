Шесть удивительных экспонатов уникального музея Новокуйбышевского НПЗ, которые напоминают о Великой Отечественной войне

Методист Зала Трудовой Славы АО «НК НПЗ» Наталья Швец

Послевоенные годы страна остро нуждалась в топливе и других продуктах нефтепереработки и нефтехимии. Поэтому в 1947 году началось строительство крупнейшего завода - Новокуйбышевского НПЗ. Сюда на стройку века приехали тысячи жителей Союза, в их числе и многочисленные участники Великой Отечественной войны. Здесь они работали, учились и получали новую профессию. Сегодня их имена бережно хранят в зале Трудовой славы, организованном администрацией и профсоюзной организацией НК НПЗ. Военному периоду здесь посвящена отдельная экспозиция – «Поклонимся великим тем годам». В год 70-летия завода и в преддверии Дня Победы методист Зала Трудовой Славы АО «НК НПЗ» Наталья Швец рассказала о самых ценных экспонатах.

Четыре года без имени

Этот небольшой кусочек металла – жетон военнопленного – напоминает об ужасах концлагерей. В числе тех, кто выжил в тех нечеловеческих условиях, Павел Никитович Узункоян.

- Павел Никитович Узункоян возглавлял наш завод с 1966 года по 1979 год. Всю свою трудовую жизнь он прожил в Новокуйбышевске, прошел трудовой путь от простого оператора до генерального директора производственного объединения «КНОС». Видел, как растет завод и город. Многие социальные учреждения, что были построены при его руководстве Новокуйбышевским НПЗ, работают и сегодня, - рассказывает методист зала Трудовой Славы АО «НК НПЗ» Наталья Швец.

Жетон военнопленного Павла Никитича Узункояна

Павел Никитович был призван в армию в 1939 году, участвовал в военных действиях в Бессарабии. Война застала его почти на границе. 379-й артиллерийский полк, где он служил корректировщиком огня, находился на Львовско-Киевском направлении. 20 июля он и его сослуживцы попали в плен.

- Если присмотреться, на жетоне написано «Шталаг 2А» - этот лагерь находился в Нойбранденбурге. Павел Никитович был там с октября 1941 года по март 1942 года. Это были самые тяжелые дни в его жизни. В лагере он заболел тифом, а всех больных немцы расстреливали. Ему пришлось скрывать болезнь. В этом помог его сосед по бараку, он буквально на себе носил его на работу, когда у Павла Никитовича не было сил вставать, - увлекает рассказом методист зала Трудовой славы, - На жетоне есть цифры - 86 211. Они заменили ему имя. У пленников в концлагерях не было имен, только номера.

К счастью, в марте 1942 года его перевели на работу к местному помещику, а позже на строительство аэродрома в Финляндию и норвежский концлагерь. Освободили Павла Никитовича солдаты англо-американских войск. На родине его ждало новое испытание - спецпроверка. А это снова лагерь. Но и это испытание Павел Никитович выдержал с честью. В 1946 году он восстановился в институте. Окончив учебу, приехал в Новокуйбышевск, для работы на НК НПЗ.

Из театра на фронт

Мария Ефимова Неутолимова известна далеко за пределами Новокуйбышевска. После войны она стала первым заслуженным работником культуры в городе. В местном Дворце культуры организовала балетную студию, руководила танцевальным ансамблем народной песни и танца Новокуйбышевского НПЗ. Этот коллектив первым в регионе получил звание «Народного», выступал в Москве и даже несколько раз выезжал с гастролями в Париж. Для хранителей истории интересна и другая сторона ее жизни - война. В зале Трудовой славы НК НПЗ хранится красноармейская книжка Марии Ефимовны.

Красноармейская книжка Марии Ефимовны Фото: Евгения ВАСИНА

- В фильмах иногда показывают, как девушки уходили на фронт в босоножках - это как раз про Марию Ефимовну Неутолимову. Она буквально выпадала из армейских сапог, ведь они были 38 размера, а нога у юной хрупкой балерины - 35, - листает красноармейскую книжку Наталья Швец. - Мария Ефимовна окончила хореографическое училище, работала в Саратовском театре оперы и балета. Когда началась война, она вместе с девочками-коллегами отучилась на радиста-телеграфиста авиационной фронтовой радиостанции в Куйбышеве и отправилась на фронт. Служили под Ленинградом, сопровождали наши самолеты в небе - держали связь с летчиками. Мария Ефимовна - участник обороны Ленинграда. Среди ее сослуживцев была и Тоня Максимова - известная актриса, которая играла роль матери в «Балладе о солдате» и многих других фильмах.

Хрупкой Марии Ефимовой приходилось и раненных выносить, когда фашисты бомбили госпиталь, под обстрел попадал и их эшелон.

- Как рассказывала Мария Ефимова, страшнее всего было не это, а потеря связи с летчиком. Вот вы переговариваетесь, и вдруг связь обрывается. И ты не знаешь, жив он или уже нет, - пересказывает Наталья Швец.

Воспоминания для потомков

Все представленные на экспозиции предметы переданы на хранение самими ветеранами или их родными. Так Николай Иванович Рясков, участник Великой Отечественной войны, принес свои дневники - воспоминания о фронтовых днях. Писал он их еще в 1979 году для однополчан-сослуживцев.

- На нашем заводе Николай Иванович работал с 1955 года 1999 года художником-оформителем. Помогал он и в оформлении зала Трудовой славы АО «НК НПЗ». В то время он специально переписал свои дневники и передал их в музей, - открывает тетради Наталья Швец.

Дневники Николая Ивановича Ряскова Фото: Евгения ВАСИНА

Две толстые тетради, исписанные аккуратным, разборчивым почерком хранят удивительные факты. Поэтичным языком описываются не только военные события, но и пейзажи, эмоции и переживания. Эти образы помогают воссоздать в мыслях всю картину происходящего: от запаха земли под ногами солдат до тревожного зарева на небе.

- Николай Иванович был призван в армию в 1942 году. На Курской дуге прошло его боевое крещение. Он участвовал в форсировании Днепра и штурме Берлина. Николай Иванович описывает очень многие исторические события с точки зрения простого солдата. Он был пулеметчиком. На реке Днепр получил тяжелое ранение. Его родным пришла похоронка, но Николай Иванович выжил. Через полгода лечения вернулся на фронт. В 1944 году стал командиром орудия Су 152.

Кроме того, Николай Иванович увлекался фотографией. Его дневники дополнены снимками тех лет.

Эмоции победы

Хранятся в зале Трудовой славы и книги Алексея Егоровича Тафеева. Он возглавлял заводской комитет ветеранов Великой Отечественной войны.

Книги Алексея Егоровича Тафеева

- Во время войны он служил огнеметчиком. Участвовал в освобождении Берлина, был под Дрезденом. Закончил войну под Прагой. На досуге Алексей Егорович сочинял стихи. В его книге есть и стихотворение, написанное в 1945 году. В нем отражены те эмоции, которые люди переживали после победы. Он читал эти стихи перед своими однополчанами. Они кричали «браво!» и просили повторить, - объясняет методист, открывая сборник со стихами.

Затерянный во времени

Еще один экспонат выставки будто потерялся во времени - телеграф военных лет. По такому благодаря азбуке Морзе передавали сообщения с фронта.

- Наш телеграф не был на войне. Он произведен в 1943 году и передан на строящийся завод в послевоенные годы. Когда-то этот телеграф был единственным средством связи с Москвой и Куйбышевым, пока на завод не пришли телефоны. Сейчас он почти в идеальном состоянии. Сохранилась даже коробка, запасные детали и документация, - показывает Наталья.

Телеграф военных лет Фото: Евгения ВАСИНА

Вестник победы

Так же в зале Трудовой славы есть настоящая «победная» газета – «Красная звезда» от 10 мая 1945 года. Принадлежала она Борису Николаевичу Кононюку, который служил в 103-й стрелковой гвардейской дивизии 12-й гвардейской воздушно-десантной бригады, а после войны работал на НК НПЗ.

- Борис Николаевич пришел на производство помощником оператора, потом получил образование и стал начальником одной из установок термокрекинга. Эту газету нам передала его жена после смерти Бориса Николаевича. Он с трепетом хранил ее всю жизнь, - листает пожелтевшее издание Наталья Павловна.

Победная газета

Память, высеченная в камне

К юбилею Победы сотрудники Новокуйбышевского НПЗ и профсоюзной организации провели масштабную архивно-поисковую работу по восстановлению информации обо всех фронтовиках, их подвигах и заслугах. В преддверии 9 мая 2020 года прошла церемония открытия мемориального комплекса, созданного Новокуйбышевским НПЗ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для этого добровольцы сопоставили архив отдела кадров с данными военкомата и ресурсов архива Минобороны.

- Удалось вычислить 2235 заводчан - участников войны. Их имена выгравированы на мемориальном камне у заводоуправления и они навечно в нашей памяти, - отмечает методист зала Трудовой Славы АО «НК НПЗ».

В музее хранится книга памяти с именами этих героев. Скоро она будет в формате огромной интерактивной книги.