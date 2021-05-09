Парад Победы в Самаре 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео, лучшие моменты

В Самаре проходит Парад Победы - 2021 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победный май в этом году в России и в нашем регионе празднуют по полной. И в самый главный день состоятся все запланированные торжества. Парад Победы 9 мая 2021 года в Самаре начнется на площади Куйбышева в 10.00, уже с 9.30 мы будем вести онлайн-трансляцию Парада Победы. На протяжение всего времени будем делиться лучшими кадрами, уникальными моментами и рассказывать о том, что происходит вокруг.

Парад стартует в 10.00. Именно в это время перед уже выстроившимися в шеренгу парадными расчётами проедет на машине главнокомандующий, ему доложат о готовности к торжественному шествию и после этого по площади пройдут парадные расчеты. В этом году в них 2200 человек. После основных коробок на площади появится военная техника - более 80 единиц. Впервые продемонстрируют ЗРК С-400 "Триумф". Участником парада станет и танк Т-34.

Вслед за техникой на площадь ступят кадеты и юнармейцы. А в это время над площадью развернется воздушная часть Парада Победы в Самаре 2021 года. Над зрителями пролетят Су-34 и Миг-31.

Присутствовать на Параде будет и губернатор Дмитрий Азаров, речь Президента РФ Владимира Путина покажут на большом экране. Журналист и фотограф КП-Самара будут вести трансляцию Парада Победы с площади Куйбышева: ищите сна фотографиях себя, знакомых и близких, присоединяйтесь к празднику.

Покидать площадь военнослужащие и техника будут по привычному маршруту по улице Молодогвардейской, здесь их смогут увидеть жители города. Всех просят соблюдать социальную дистанцию и беречь свое здоровье. На самом Параде на площади смогут присутствовать около 13 тысяч человек: в основном пригласительные получили члены семей ветеранов, общественники. На площади из-за мер противоэпидемиологической безопасности не будет лиц старше 65 лет. Но все горожане смогут насладиться моментами мероприятия в прямой онлайн-трансляции Парада Победы в Самаре 9 мая 2021 года на сайте kp.ru.

После окончания Парада около площади на улице Чапаевской останется выставка военной техники, с которой можно будет сделать фотографии. Здесь мы приготовили путеводитель по этой выставке. Работать она будет до 14.00.

Бессмертный полк в этом году по площади не пройдет. Зато в 15.00 на большом экране на площади начнется виртуальное шествие - портреты ветеранов будут сменять один другой.

Вечером же на набережной Волги обещают салют - залпы дадут со специальных установок, которые будут находиться под Самарской площадью. Рассказываем, где его смотреть.

С праздником, с Днем Победы, дорогие читатели! Пусть небо над головой будет чистым и мирным!