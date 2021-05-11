«Локомотив» - фаворит предстоящего финала.

Прогноз на финал Кубка России по футболу Локомотив – Крылья Советов 12 мая 2021 – 2:1.

12 мая в Нижнем Новгороде на одноименной арене пройдет финал Кубка России. В битве за трофей и путевку в Лигу Европы сойдутся «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Вряд ли кто-то сомневается, что обе команды достойны финала. «Железнодорожники» продемонстрировали этой весной самый яркий футбол среди клубов РПЛ и выдали серию из 11 побед в официальных матчах. Остановить паровоз Марко Николича удалось лишь чемпиону страны «Зениту». Причем сделали это петербуржцы довольно дерзко, накидав «Локомотиву» шесть мячей и пропустив лишь один.

«Зенит» показал, что даже таких «железнодорожников» можно обыгрывать.

После такого сокрушительного поражения «Локомотив» еще и отстал от «Спартака» на три очка в борьбе за место в Лиге чемпионов, сыграв вничью с «Динамо». Теперь если красно-белые возьмут хотя бы одно очко в последнем туре с «Ахматом», то «Локомотив» точно не сыграет в главном клубном турнире Старого света.

Зато может сыграть в Лиге Европы. Но для этого нужно брать Кубок России, ведь если это сделают «Крылья», то «Локомотив» отправится в Лигу конференций – новый турнир, который стартует в следующем сезоне.

Впрочем, «Крылья» тоже хотят в Европу. Об этом не раз говорили игроки самарской команды. А попасть в групповой этап Лиги Европы из ФНЛ – это что-то из разряда фантастики.

Сотворить такое нынешним «Крыльям», кажется, вполне по силам. Команда Игоря Осинькина уверенно выиграла Футбольную национальную лигу и выбила из Кубка России трех представителей РПЛ – «Ротор», «Динамо» и «Ахмат».

В Самаре собралась молодая и голодная до побед команда, которой руководит интересный тренер. «Крылья» уже не раз доказывали, что они способны обыгрывать фаворитов.

У самарцев есть шанс обыграть «Локомотив» - так считает и бывший игрок «железнодорожников» Дмитрий Сенников. Однако для этого «Крыльям» нужно забить быстрый гол и сыграть как «Зенит» в недавней встрече против «Локо». Если «КС» не дрогнут, то могут забрать трофей.

Впрочем, Сенников считает, что ближе к победе все же «Локомотив», причем бывший футболист ставит на серию пенальти, где крепче нервы будут у москвичей.

Букмекеры тоже отдают предпочтение «Локомотиву». Достаточно посмотреть на коэффициенты, которые дают на победу «железнодорожников». Они в районе 1.75 – 1.8. На победу самарцев коэффициенты гораздо выше – от 4.8 до 5.

«Крылья» в этом сезоне впечатляют своими игрой, результативностью и энергией, но, скорее всего, «Локомотив» прервет сказку самарцев и опустит подопечных Осинькина с небес на землю. Обе команды забьют в финале, но «железнодорожники» забьют на один гол больше.