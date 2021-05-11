Ильназ Галявиев, расстрелявший детей и учителя в школе в Казани, несколько месяцев готовился к атаке

Парень с особой жестокостью расправился с детьми в стенах родной школы

19-летний Ильназ Галявиев начал подготавливаться к стрельбе в школе №175 за несколько месяцев. Как сообщил телеграм-канал «112», молодой человек присматривал винтовки и обзванивал оружейные магазины с февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что разрешение на хранение оружия молодому человеку было выдано незадолго до трагедии – 28 апреля 2021 года. Он приобрел гладкоствольное ружье Hatsan escort PS.

Напомним, настоящая кровавая баня произошла в гимназии №175 в Казани, утром 11 мая 2021 года. Ильназ ранее учился в данном учреждении и через несколько лет вернулся в родные стены школы, чтобы устроить расстрел учеников и учителей. По официальной информации, на данный момент известно о гибели десяти человек – 9 детей и учительница.

Сейчас в реанимации находятся 21 человек, которые получили ранения различной степени тяжести, многие из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает Минпросвещения РФ, самому младшему из них всего семь лет.

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