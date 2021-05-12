«В центре внимания должен быть человек»: Андрей Майер рассказал, что сейчас делают для молодых и активных самарцев в Куйбышевском районе

Депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Майер.

Как прекрасно хоть на пару часов оказаться в прошлом и в пышном платье в ритмах вальса пронестись по торжественному залу. У молодых активных самарцев такая возможность есть. Для нашего города проведение балов и литературных вечеров уже традиция. Значительную часть таких мероприятий организует и проводит фонд социального развития «Надежда». При поддержке фонда литературный бал совсем скоро пройдет и в Куйбышевском районе.

- Проведение бала запланировано на июнь, состоится он в ДК нефтяников. Перед мероприятием все желающие смогут посетить репетиции и разучить необходимые танцы. Обязательная составляющего нашего бала – литературная гостиная, на которой поэты Куйбышевского района представят свои произведения. Участие в мероприятие абсолютно бесплатное, - рассказывает депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Майер.

Андрей Майер активно участвует в решении самых сложный вопросов Куйбышевского района, в том числе в сферах ЖКХ, культуры и спорта. Занимается волонтерской деятельностью и поддерживает социальные проекты, среди которых и мероприятия фонда «Надежда». Так, в апреле он вместе с представителями фонда сопровождал делегацию нашего региона на Самарском форуме международного творческого проекта «Надежда-Вера-Любовь» в Санкт-Петербурге и Выборге.

- Для нас было важно показать юным жителям Куйбышевского района Санкт-Петербург, поэтому в составе делегации представителей нашего района было больше всех. Мы отправили в поездку школьников, организовали для них насыщенную культурную программу с посещением музеев. Самым ярким моментом поездки стал Пушкинский бал, - вспоминает Андрей Майер. - Еще одной важной целью нашей поездки было рассказать жителям Санкт-Петербурга о Самаре, нашей богатой культуре, традициях, пригласить к нам и наладить культурный обмен.

В Санкт-Петербурге Андрей Майер зачитал приветственное слово от главы Куйбышевского района.

- Алексей Коробков всегда готов поддержать интересные идеи и сделать все, что в его силах, чтобы помочь их реализовать. Сложных вопросов в нашем районе немало, но глава Куйбышевского района никогда от них не отворачивается, а помогает решить. Поддержал он и идею с проведением балла, такой поддержки мы давно не получали, - отмечает депутат Совета депутатов Куйбышевского района.

Благодаря поддержке Андрея Майера в юбилейный 2020 год был издан поэтический сборник «Культурная элита запасной столицы».

Если можешь – помоги

Среди проектов, которые поддерживает Андрей Майер поисковый спасательный отряд «Волонтер Самара».

- Отряд организован в 2020 году на базе фонда «Надежда». Он занимается поиском пропавших людей в Самаре. Мы помогает распространять объявления, организовать волонтеров и транспорт. Ведь когда случается такая беда, люди не знают, куда обращаться, а драгоценное время уходит. Мы выстраиваем взаимодействие с правоохранительными органами, организуем обзвон родных и друзей, чтобы восстановить всю цепь событий до исчезновения человека. Поддерживать друг друга в сложной ситуации – один из главных принципов человечности. В центре внимания должен быть человек. Если есть возможность помочь, нужно помогать, - отмечает Андрей Майер. Он уверен, что традицию добрососедских отношений необходимо возрождать, укреплять и развивать преемственность поколений. А объединить людей можно только по принципу взаимоуважения и взаимопомощи.

Накануне праздника Андрей Майер навестил ветеранов

Спорт как часть культуры

На протяжении десяти лет Андрей Майер ведет большую общественную работу по пропаганде физической культуры, развитию молодежного спорта, культурно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию.

- Мы должны организовывать полноценный досуг для нашей молодежи. Создавать центры семейного спорта, организовывать дворовые команды и клубы, поддерживать реконструкцию спортивных площадок, особенно дворовых, - считает Андрей Майер.

На протяжении последних пяти лет он помогает в оснащении спортивным инвентарем клуб кикбоксинга «Мастер» и софинансирует поездки спортсменов на соревнования. С 2007 года этот клуб занимает первую строчку в рейтингах клубов России по кикбоксингу, за последние три года спортсмены клуба ежегодно становились победителями чемпионатов и первенств Европы и мира.

- Шведская стенка, брусья, спортивные площадки должны быть в каждом дворе. Во многих они остались с советских времен, их нужно привести в порядок, - добавляет Андрей Майер.

Благодаря правозащитной деятельности ЖКУ «Легион», в которой Андрей Майер является финансовым директором, за короткий срок удалось преобразовать 14 дворов, 29 внутриквартальных и придомовых территорий.

Никто не забыт

Есть среди задач, которые перед собой ставит Андрей Майер, не только поддержка молодого поколения, но и ветеранов и тружеников, тех, кто поднимал наш город в самое сложное время – послевоенные годы. Для этого он предлагает разработать муниципальную программу «Ветераны Самары», чтобы обеспечить тем, кто всю жизнь трудился, достойную старость.