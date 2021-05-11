Упадут ли цены на квартиры в Самаре: обсуждаем с экспертами рост ставок и будущее рынка недвижимости

На самарском рынке жилья сегодня явный дефицит квартир. Потому и цены зашкаливают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае исполнился год с момента старта программы льготного ипотечного кредитования. Беспрецедентно низкие ставки по жилищным кредитам, большое количество подпадающего под программу жилья, накопившийся за предыдущие периоды отложенный спрос сделали свое дело – по всей стране, и в том числе в Самаре, зафиксировали всплеск роста ипотеки и сделок с недвижимостью. Однако обратной стороной медали стало лавинообразное повышение стоимости квартир.

В конце апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на половину процентного пункта. Это неизбежно приведет к повышению ставок по кредитам. Программа льготной ипотеки перестанет действовать уже этим летом – пока Самарская область не вошла в число регионов, где она будет продлена. Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», чего ждать самарцам от рынка недвижимости в ближайшие месяцы и будут ли снижаться цены на квартиры.

Сниженные ставки сыграли злую шутку

Как рассказали эксперты, льготная ипотека стала одним из факторов, приведших к дефициту на рынке жилья и росту цен. По данным аналитического центра ЦИАН, Самара вошла в число городов, где из-за льготной ипотеки положение заемщиков даже ухудшилось: сниженные ставки не смогли компенсировать рост цен. До старта программы средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в Самаре составлял 19,2 тысячи рублей в месяц, а размер переплаты - 2,3 млн рублей. Через год действия льготной программы средний размер ежемесячного платежа по ипотеке составлял уже 23,1 тысяч рублей, а переплата увеличилась на 1%. Доля расходов на ипотеку в семейном бюджете за год выросла с 23% до 27%.

Все – из-за роста цен. До старта программы льготного кредитования по данным ЦИАН средняя стоимость квартиры в Самаре составляла 3,3 млн рублей. А через год, в мае 2021-го – уже 4,2 млн. Также из-за роста цен заемщику придется дольше копить на минимальный первоначальный взнос. Если год назад сделать это можно было в среднем за 8 месяцев, то сейчас – за 10. Средний размер минимального взноса по ипотеке в Самаре год назад составлял 500 тысяч рублей, сейчас – 630 тысяч (рост на 28%).

«Купить нечего»

Впрочем, как уверяют эксперты, в росте цен повинны не только низкие ставки. Бум покупательской активности спровоцировал также отложенный спрос на жилье, «тянущийся» еще с 2014-2016 годов, а также объективный дефицит нового предложения на самарском рынке жилья.

- В начале прошлого года рынок жилья находился на низкой позиции по предложению, - рассказал журналисту «КП-Самара» главный редактор журнала «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale» Олег Никитенко. – В 2019 году строители запланировали и ввели мало жилья, план по вводу не выполнили и в 2020 году. Это было связано, в том числе, с переходом на новую схему финансирования долевого строительства, использования средств банков и эскроу-счетов. Застройщики испытывали некоторые опасения, не были уверены, что новый механизм будет работать, поэтому не планировали масштабных проектов. В результате когда льготная программа кредитования простимулировала спрос, рынок предложения оказался к этому не готов. Ипотечные покупатели, получившие кредит по льготной программе, быстро раскупили самые привлекательные варианты. Поэтому как минимум половину роста цен обеспечил фактор «купить нечего».

- Рынок недвижимости в октябре 2020 года – феврале 2021-го можно характеризовать как «смытый» - покупатели буквально смели все существующие предложения, продавался даже откровенный неликвид по завышенным ценам, - рассказала журналисту «КП-Самара» член президиума Поволжской гильдии риэлторов, генеральный директор центра недвижимости и права «Огни Самары» Юлия Овечкина. – С февраля предложений недвижимости стало больше, но это не привело к снижению цен, рынок до сих пор очень раздут и перегрет.

Еще одним фактором повышения роста цен на жилье стал рост стоимости стройматериалов.

- Это общемировая тенденция, - объясняет Олег Никитенко. – В первую очередь в цене выросли металл и цемент, самарский строительный рынок оказался наиболее восприимчивым к ценам на металл, но возможно позже сыграют роль и цены на цемент.

Подешевеет, но не все

Эксперты считают, что вряд ли стоит ожидать существенного снижения цен после окончания действия программы льготной ипотеки. Однако некоторая коррекция все же произойдет.

- Рынок недвижимости поднялся очень быстро, за два-три месяца. А снижение будет долгим и плавным. Ожидать плавного снижения цен стоит скорее на вторичном рынке жилья, нежели в отношении новостроек, - считает Юлия Овечкина. – Чтобы насытить рынок новостроек в Самаре, нужно как минимум 15-20 новых площадок. Сейчас же жилье в комплексной застройке на окраинах продается по 60-70 тысяч рублей за квадратный метр, а в черте города – в среднем за 80-100 тысяч за «квадрат». Но люди покупают, и пока они покупают, у застройщиков нет стимула снижать цену. Возможно, ситуацию поможет разгрузить смещение фокуса на загородную недвижимость: сейчас запускаются льготные программы кредитования на приобретение домов и участков, они уже пользуются спросом.

- Когда спрос простимулировали, предложение со стороны строительного рынка не смогло обеспечить его «здесь и сейчас» - даже в проектах комплексной застройки цикл возведения нового дома занимает как минимум год-полтора, а в новых проектах – около трех лет. Сейчас этот срок как раз подходит, и в скором времени на самарском рынке жилья появится новое предложение от застройщиков. Оно отчасти решит проблему дефицита жилья, - отмечает Олег Никитенко. – Но возможности снижения цен ограничены. Жилье эконом-класса вряд ли сможет подешеветь из-за роста цен на стройматериалы и себестоимости строительства. Дорогое жилье «премиум»-класса, где ценник поднялся более 100 тысяч рублей за квадратный метр, тоже вряд ли снизится в цене. Здесь застройщики вошли во вкус, и, скорее всего, будут стараться удержать ценовую планку за счет дополнительной «начинки» таких элитных домов. А вот жилье среднего ценового диапазона в 60-80 тысяч рублей за квадратный метр действительно может немного «подвинуться» в цене - примерно на 5 тысяч рублей за кв. метр.