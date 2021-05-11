«Окровавленных детей выносили на руках»: ученики рассказали о стрельбе в школе в Казани, где погибли восемь человек

Детей спасали и сотрудники МЧС - доставали их из окон Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой, — произносит шепотом одна из учениц гимназии № 175 в Казани, где 11 мая было совершено массовое убийство. Запись уже разлетелась по социальным сетям. Напомним, что сегодня утром в школу пришел 19-летний Ильназ Галявиев и стал расстреливать людей из ружья. Погибли 7 учеников и 26-летняя учительница английского языка.

Журналистам «КП-Самара» удалось связаться со школьниками, находившимися в здании, в котором произошла трагедия. Они напуганы до сих пор и не хотят возвращаться на уроке. Все происходящее для них напоминало какой-то страшный фильм.

— Мы сидели на третьем этаже, у нас шел урок истории, на середине урока директриса стала кричать в микрофон, чтобы все закрыли двери, чтобы все было закрыто, — рассказывает девятиклассник Аскар С.

По словам подростка, классный руководитель закрыла двери.

— Буквально через секунд пять раздался сильный взрыв. Мы собрались в одном конце класса и не открывали дверь. Были слышны выстрелы, удары по дверям, кто-то хотел обманом в кабинет попасть, — продолжает наш собеседник.

Через какое-то время на место событий прибыли силовики. Ребят вывели из западани:

— Заместитель директора кричала, просила открыть дверь. Мы узнали ее голос, открыли, спустились вниз, и через поле вышли, — говорит Аскар.

Юноша отмечает, что их классная руководительница осталась в школе. Ее сын учится в восьмом классе, она хотела убедиться, что он в безопасности:

— Мы уезжаем с места происшествия. Я не хочу здесь оставаться больше. Говорят то ли семерых восьмиклассников убили, то ли еще что-то. Не знаю. У меня шок.

Также в соцсетях опубликовано еще одно аудио с места событий. Девочка-ученица сквозь слезы описывает весь ужас происходящего:

— На первом этаже прямо под нами взорвали детей! Он ходил по второму этажу и стрелял. Запах гари поднялся и пыли. Детей выносили окровавленных на руках! Мы сидели под партами, а он ходил и дергал двери. Если бы не закрыли, наверное, нас бы расстреляли. Это ужасно!

Вопреки многим слухам в МВД Татарстана подчеркнули — Галявиев действовал один. Его задержали. Во время первого допроса парень вел себя неадекватно, матерился и уверял, что ни о чем не жалеет.

Как уже сообщали журналисты «Комосомолки», Ильназа недавно отчислили с 4 курса колледжа ТИСБИ. Там его запомнили как тихого и малообщительного молодого человека, который с начала этого года перестал появляться на занятиях и экзаменах.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются в центральном аппарате СК РФ.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близких погибших.

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