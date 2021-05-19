Обильное питье, купание и мороженое: как животные Самарского зоопарка справляются с аномальной жарой

Без воды в зоопарке в эти дни никак не обойтись Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По животным сразу видно, что жара идет им не на пользу — они становятся слабыми, лежат с закрытыми глазами в нестандартной позе. В жаркое время звери стараются меньше двигаться и больше дремать в теньке. В такие периоды их стараются чаще поить.

У некоторых зверьков есть свой бассейн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тех, кто любит купаться, поливают из шланга прохладной водой. У некоторых крупных видов есть собственный бассейн, воду в которых меняют чаще, доливая холодную. Например, медведю даже дают аналог мороженого «Фруктовый лед» с добавлением фруктов, овощей, сахара и варенья.

Знаменитый мишка уже забыл про зимнюю спячку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тяжело жару переносить хищникам, которые покрыты густой шерстью. Они еще не успели перелинять в свои летние «наряды».

— Долго время на жаре не могут находиться и рептилии, которые, как правило, любят греться на солнышке. Например, выносили игуану вчера на прогулку — она буквально 5-7 минут на солнышке побыла, потом поползла в тенечек. Они все любят рассеянный свет и тепло в меру, — рассказала «КП-Самара» заведующая научно-просветительским отделом учреждения Алена Киреева.

Водопой - самое популярное занятие сегодня в зоопарке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Легче всего жару переносят птицы, у которых есть свои водоемчики — они могут искупаться и подолгу сидят в тенечке. Однако, полярным совам жарче всех — они привыкли жить в холодном климате и уже с самого утра стараются укрыться от солнца под навесом.

Птицы переносят жару лучше остальных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В зоопарке прекрасно знают о прихотях своих питомцев и помогают им справляться с любыми погодными условиями.

Кого-то приходится поливать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В любом случае - питомцы всегда рады гостям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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