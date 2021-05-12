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Общество12 мая 2021 8:50

Басы на балконе и пешеходная Куйбышева: чего ждать от Ночи музеев в Самаре в 2021 году

15 мая пройдёт Ночь Музеев, рассказываем, какие сюрпризы приготовили горожанам
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Каждый год "Ночь музеев" становится необычным событием

Каждый год "Ночь музеев" становится необычным событием

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 15 мая, по всей России в очередной раз пройдёт акция Ночь Музеев. В прошлом году она проходила в онлайн-формате, а в 2021 организаторы решили вернуть людям возможность посетить выставки и экспозиции воочию, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. В этом году она затронет более 40 площадок, на которых пройдёт больше 100 мероприятий. О планах на эту ночь и самых интересных сюрпризах для горожан рассказали на пресс-конференции рассказали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, руководитель департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова, и директор СРОО "За информационное общество" Анастасия Кнор.

В музейную ночь будут работать культурные учреждения города: государственные, муниципальные и частные музеи, картинные галереи, библиотеки и театры проведут выставки и интерактивные мероприятия для детей и взрослых.

- Более 45 площадок примут участие в акции «Ночь музеев». Стоит отметить, что в этот день будут работать и не только музеи, но и арт-пространства, галереи, общественные локации, образовательные центры, библиотеки, театры и концертные организации. Программа разноплановая, на стыке различных дисциплин и интересов, где каждый найдет то, что интересно именно ему, - рассказала руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Информационный центр «Ночи музеев» будет располагаться рядом с бывшим зданием телеграфа на Ленинградской – здесь будет своеобразная «нулевая верста».

Соединить культуру и технологии

Областные музеи тоже готовят различные лекции и выставки – об этом рассказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Например, в Чапаевске пройдет автоквест «Путешествие во времени» на знание истории города.

- Тольяттинский краеведческий музей устроит битву стратегов по развитию города, а также проведут экологический квест «Я и моя земля». Художественный музей Тольятти подготовил концерт и мастер-классы для взрослых и детей. Исаклинский районный историко-краеведческий музей подготовит программу по теме «Техника». Музей Челно-Вершинского района подготовит программу «Про часы и о часах». Это очень хорошо, потому что, как вы знаете, этот год в России объявлен годом Науки и технологий в России, - подчёркивает министр культуры.- «Ночь музеев» - это возможность знакомства с учреждениями культуры с новой стороны

Улица Куйбышева станет пешеходной

В Самаре большая часть мероприятий пройдёт на улице Куйбышева – её специально на один день сделают пешеходной. Здесь будут организованы танцевальные и музыкальные площадки. Планируется, что там начнут работать летние веранды, где горожане смогут отдохнуть и перекусить. Будут здесь и музыкальные мероприятия: концерт джазовой музыки, музыкальная программа «Барабаны мира» у Дома промышленности; танцевальная вечеринка от DJ GreenBox в Струковском саду.

Там же, на улице Куйбышева, пройдёт одно из самых заметных событий – концерт «Басы на балконе». Организаторы вспомнили легенду о том, как 100 лет назад Фёдор Шаляпин пел на балконе гостиницы Жигули и решили организовать концертную программу в этом духе.

В мероприятии примут участие солист Самарского театра оперы и балета Георгий Шагалов, солист Большого театра Отар Кунчулия и солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Послушать оперных певцов можно по адресу Куйбышева 111, начало в 20:00.

Также Татьяна Шестопалова подняла и тему стоимости экскурсий во время Ночи Музеев.

- Чёткое понимание у всех организаторов – это то, что большинство экспозиций, в том числе все основные - бесплатные. Есть специальные программы, и если экскурсия платная, то она стоит не более 300 рублей. И надо учесть, что во многих учреждениях это семейный билеты, рассчитанные сразу на трёх человек, - отмечает Татьяна Викторовна.

Для удобства горожан в этом году будет организован бесплатный автобус. Он будет курсировать от Самарского филиала Третьяковской галереи до Хлебной площади с интервалами в 30 минут. Начало движения в 15:00, последний рейс планируется в 23:30.

Будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Самары. Ведущие экскурсоводы расскажут об интересных страницах из истории нашего города.

На площадках акции, а также в музейном автобусе жителям города будут помогать подготовленные волонтеры культуры для работы. На пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева, на так называемой «нулевой версте», начнет работу информационный центр акции, где волонтеры смогут рассказать о проекте. Время работы пункта 13 и 14 мая с 15.00 до 21.00 и 15 мая с 15:00 до 23:00.

Конечно, большое внимание будет уделяться противоэпидемиологическим мерам. Посетителям необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого у каждого музея будет свой технический перерыв для обработки помещений, чтобы обезопасить посетителей. Также, большая часть мероприятий в музеях будет происходить на открытых пространствах – на улицах, во дворах музеев и площадях перед ними.

Узнать более подробную информацию о проводимых мероприятиях, а также записаться на экскурсии, мастер-класс и другие мероприятия акции «Ночь музеев» можно на сайте Администрации городского округа Самара, на сайтах и в социальных сетях участников.

Ищите более подробную информацию о программе на сайте администрации.

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