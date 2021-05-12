«Любимой игрушкой в детстве был шприц»: медсестра рассказала, что помогает ей не падать в обморок во время операций

Для Екатерины Севостьяновой главное - помочь пациентам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нет ни страха, ни брезгливости»

Медсестра отделения госпитальной хирургии Сосудистого центра Клиник СамГМУ Екатерина Севостьянова с ходу признается – о медицинском белом халате мечтала с самого раннего детства и никогда не сомневалась, что именно с медициной будет связана вся ее жизнь.

- Родители у меня не медики, только бабушка пыталась поступить в медицинский. Но я с детского сада, сколько себя помню, была уверена, что именно медицина – мое призвание, - рассказывает Екатерина журналисту «КП-Самара». – Играла я исключительно со шприцем и стетоскопом, делала уколы всем своим игрушкам. Они у меня вечно лежали попами кверху, мокрые от «приема лекарств».

Отучившись на медицинскую сестру, девушка сразу отправилась работать в операционную, потом – в процедурный кабинет и в перевязочную. На все вопросы – дескать, а как же страх крови – только пожимала плечами.

Девушка сразу после окончания учебы отправилась работать в хирургическое отделение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Страха крови у меня никогда не было, наверное, в медицину изначально идут люди, способные это вынести. Те, кто ошибся с выбором профессии, отсеиваются еще на этапе учебы, - говорит она. – Во время обучения у нас проходили и практические занятия, мы присутствовали на операциях. Помню, некоторые мои однокурсники действительно падали в обморок, сейчас они не работают в медицине. Если ты работаешь медсестрой, то привыкаешь и к виду крови, и к гнойным ранам, и к самым запущенным, жутко выглядящим и плохо пахнущим случаям. Нет ни страха, ни брезгливости – есть только понимание, что ты прямо сейчас помогаешь человеку, облегчаешь его страдания, возвращаешь в жизни.

«Нельзя ошибиться, если на кону жизнь»

Екатерина признается: главная награда для нее – когда поступившие в тяжелом состоянии пациенты после лечения уходят из больницы домой на своих ногах.

- Медсестры ведь ближе к пациенту, чем врачи. Дело врача – провести обход, выписать назначение, прооперировать. А медсестры взаимодействуют с пациентами постоянно, воплощают все назначения в жизнь, ставят системы, делают уколы, перевязывают, - рассказывает девушка. - Я работаю в хирургии, где поступают люди, например, с кровотечениями, и медлить нельзя, часто счет идет на минуты. Нужно действовать быстро и грамотно, быть очень внимательными, ведь медицина не прощает ошибок, когда на кону стоит жизнь. Перевязать, остановить кровотечение, при необходимости сделать переливание крови… Сложнее всего для меня, когда не можешь помочь, когда хочешь уделить пациентам больше времени, но его просто не хватает.

Медсестры традиционно ближе общаются с пациентами, нежели врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помогает медицинское образование и домашним – в любой семье медик сразу оказывается на особом положении.

- В пандемию меня не отпустили в «красную зону» - в нашем хирургическом отделении не хватало рук. Но с коронавирусом все же пришлось столкнуться - мама сильно болела ковидом, но ее не госпитализировали, я сама ставила ей дома системы и колола уколы. Выходила, - рассказывает Екатерина. Редакция "КП-Самара" поздравляет медицинских сестер с профессиональным праздником!