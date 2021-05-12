Ночь музеев в Самаре 15 мая 2021: полная программа мероприятий, режим работы транспорта, цены билетов

В этом году Ночь музеев в Самаре будет напоминать общегородской фестиваль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Основные мероприятия грандиозного события Ночь музеев в Самаре в 2021 году состоятся 15 мая. Центром проведения акции станет весь исторический центр города. Кроме того, улица Куйбышева даже станет на весь день пешеходной. Это позволит вынести часть праздничных мероприятий на свежий воздух, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Публикуем полную программу мероприятий "Ночи музеев" В Самаре 15 мая 2021 года. Она будет поделена на две части: для детей и для взрослых.

С детьми лучше приехать в центр города к 13:00 - именно в это время детская картинная галерея, литературный музей, музей Алабина, музей Эльдара Рязанова и другие запускают программы для младшей публики. Закончатся они к 17.00, а в 18:00 15 мая начинаются программы, рассчитанные на аудиторию всех возрастов.

Как будет работать транспорт в Самаре 15 мая

В Ночь музеев 2021 и предшествующий ей день нужно учесть изменения в маршрутах транспорта. По ул. Куйбышева будет не проехать на протяжении всего 15 мая. Однако с 15:00 до 23:30 с получасовым интервалом будут курсировать бесплатные музейные автобусы. Следуя по маршруту от Хлебной площади до Самарского филиала Третьяковской галереи (Фабрики-кухни), он будет останавливаться у всех основных площадок акции. При отправлении от Фабрики-кухни он проследует по Ново-Садовой, затем Молодогвардейской, мимо площади Куйбышева, по улице Фрунзе, по Венцека доберется до ул. Водников и закончит путь на Хлебной площади. Однако маршрут в противоположную сторону будет иным - в частности, автобус поедет по Галактионовской, сделает крюк через Льва Толстого в пользу музея Алабина, а потом вернется на Самарскую.

Новенький музейный автобус будет возить от Хлебной площади до Третьяковки Фото: Архив "КП"

Что будет происходить на улице Куйбышева в Ночь музеев

Программа Ночи музеев в Самаре 15 мая 2025 года для улицы Куйбышева в Самаре настолько обширна, что по масштабам будет напоминать отдельный общегородской праздник.

На пересечении с Ленинградской с 18:00 можно будет застать музыкально-танцевальную программу. Для начала коллектив Multiboogi устроит мастер-класс и покажет свое шоу. Затем, с 19:30, развернутся танцевальные баттлы для всех желающих. Параллельно у “Трех вязов”, на Некрасовской, будут играть джаз коллективы Marvisla, Brilliant Corners и Intro.

В 20:00 начнутся “Басы на балконе” гостиницы “Бристоль-Жигули”. Со знаменитого шаляпинского балкона в этом году будут петь солисты самых известных театров страны Отар Кунчулиа и Максим Орлов, а также Георгий Шагалов из Самарского театра оперы и балета.

У Дома промышленности с 18:00 будет проходить что вроде фестиваля “Барабаны мира” в уменьшенных масштабах. Ожидаются выступления, и мастер-классы, совместные со зрителями джемы. А в летнем театре Струковского сада развернется дискотека. С 18:00 до 20:00 на ней ждут детей, затем сыграет кавер-группа Blackberry, а c 21:30 будет ставить хиты всех времен и народов DJ GreenBox и друзья.

Все события на ул. Куйбышева бесплатны для посещения и участия.

На временно пешеходной улице Куйбышева будет не меньше событий, чем в дни Чемпионата Мира 2018 Фото: Архив "КП"

Сколько будут стоит билеты в музеи на Ночь музеев 2021 в Самаре

К сожалению, сейчас до сих пор не ввели единого билета, который давал бы право повсеместного прохода на все мероприятия полной программы Ночи музеев в Самаре 15 ма 2021 года. Однако площадок с бесплатным посещением в этом году будет как никогда много. Несколько музеев также решили брать деньги только за спецпрограммы. Совсем немного учреждений присоединились к акции чисто формально, сохранив обычные часы работы и билетный режим.

Мероприятия акции пройдут более, чем в 40 музеях, поэтому рассказываем о них выборочно. Более полный список можно увидеть здесь.

Бесплатные

Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова, ул. Фрунзе, 49. C 12:00 - обзорные экскурсии по музею, видеофильмы, концерт, космическая викторина для детей.

Третьяковка в Самаре, ул. Фрунзе, 102Б. С 16:00 - презентация и экскурсии по работам стрит-арт лаборатории Bomba Lab. C 19:00 - лекционно-музейная программа.

“Горький-центр”, ул. Куйбышева, 113. С 19:00 - выставка «Утраченные облики грядущего» о научной фантастике в литературе.

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая», проспект Ленина, 21. Открытие дверей в 16:00. С 19:00 - мастер-классы от наставников технопарка “Кванториум 63”. В 20:00 - шоу гигантских роботов-трансформеров. С 21:00 - спектакль, посвященный полету Юрия Гагарина и “тротуарные” астрономические наблюдения.

Самарская областная универсальная научная библиотека, проспект Ленина, 14А. С 18:00 - квест-экскурсия, демонстрация выставочных проектов библиотеки и экспозиции «Музея книги и истории».

Самарский академический театр оперы и балета, площадь Куйбышева, 1. С 21:00 - выставка театральных костюмов, лекции, концерт “El Gran Astor” к 100-летию Астора Пьяццоллы.

Акция Ночь музеев охватит не только исторический центр Самары Фото: Архив "КП"

Платная только спецпрограмма

Литературный музей - усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155. С 12:00 открыты для бесплатного посещения книжная ярмарка и основная экспозиция. С 15:00 до 17:00 - семейная программа “НеНочь музеев”, с 19:00 - взрослая программа. Вход - 150 руб. за билет, 300 руб. - единый семейный.

Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139. С 13:00 открыта для бесплатного посещения. В этот же час начинаются детские мастер-классы. В 16:00 - старт пешеходной экскурсии по историческому центру. Вход - 150 руб. за билет, 300 руб. - единый семейный.

Музей модерна, ул. Красноармейская, 15. Бесплатный вход с 15:00 до 18:00, затем билет 250 руб. Выставки «Модерн в городе: Синематограф» и «Живопись Давида Бурлюка», мастер-классы, воздвижение “башни модерна”.

Исторический парк «Россия – моя история». Красноармейская, 131 (ТЦ «Гудок»). Основная экспозиция - бесплатно. С 15:00 - специальная программа к Ночи музеев, посвященная 170-летию Самарской губернии. Мастер-классы, игры и хороводы для всей семьи, экскурсии. Вход: 200 руб.

Платные

Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92. Вход - 200 руб, льготный - 100 руб. C 19:00 будет открыта выставка «Передовой отряд» к 100-летию авангарда в Самаре. С 18:00 - выступление группы Vibes Dive, мастер-классы сотрудников музея, модное дефиле, лекция Валерия Бондаренко, спектакль “Алмазный мой венец" и пр.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Ленинская, 142. Вход: 250 руб. Открытие дверей в 16:00. Экскурсии с выходом на крышу от нового директора музея Андрея Кочеткова. 19:00 - начало концерта. После 20:30 - экскурсии по основной экспозиции в темноте, с фонариками.

Галерея «Виктория», Некрасовская, 2. С 17:00 - экскурсии по выставкам «Дмитрий Пригов: Я не готов к этой идее» и «В. Малевича». Детский мастер-класс по визуальной поэзии и поэтический перформанс. Вход: 200 руб. 100 руб. - с репостом афиши в соцсетях, а также для школьников и пенсионеров.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141. Прогулка по вечерней филармонии в сопровождении актера-медиума, с участием артистов и солистов филармонии. Начало в 21:00. Цена билета - 500 руб.

Условия посещения мероприятий Ночи музеев в Самаре 2021

Городская администрация Самары сообщает, что акция пройдет при соблюдении санитарных требований Роспотребнадзора. Ее гостям следует соблюдать масочный режим и, по возможности, минимальную социальную дистанцию в 1,5 метра. Санитарная обработка в помещениях музеев будет проходить после прохождения каждого потока посетителей.

Подробнее - на интерактивной карте Ночи музеев в Самаре 15 мая 2021 года.

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